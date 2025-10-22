Weida zeigt Reaktion nach SCHOTT-Pleite

Auch diesmal bestimmte Bad Frankenhausen, mit nur drei Wechselspielern angereist, zunächst das Spielgeschehen. Gödicke köpfte neben das Weidaer Tor. Dann musste Lucas Soldera, diesmal zwischen den Weidaer Pfosten, gegen Liese retten. Ein Fernschuss von Helbing, der noch vor der Pause verletzt ausgewechselt werden musste, landete über dem Tor des FC Thüringen. Dann wurde das Spiel der Weidaer konstruktiver. Fritz Pöckel hatte nach Zusammenspiel mit Hugh Graham die erste Chance. Der schnelle Graham war über die rechte Seite immer gefährlich und nur selten zu stellen. Seine nächste scharfe Eingabe wurde noch geklärt. Nach einer halben Stunde flankte Graham erneut, Oliver Peuker verlängerte per Kopf und Mannschaftskapitän Tobias Metzner brachte Weida mit Direktschuss in Führung. Noch vor der Pause lag der Ball erneut im Tor. Nach Vorarbeit von Metzner, vollendete Christopher Lehmann, aber die Abseitsfahne war oben.

Nach der Pause drängte der Gast auf den Ausgleich. Doch die Weidaer Defensive stand sehr sicher. Erfreulich das Comeback von Phillip Roy, der nach längerer Pause erstmals wieder in der Startformation stand. Das Weidaer Spiel zeichnete sich diesmal durch Effektivität aus. Mitte der 2. Halbzeit setzte sich Oliver Peuker im Dribbling gegen mehrere Spieler durch. Sein scharfer und unhaltbarer Schuss schlug im Blau-Weiß- Tor zum 2:0 ein. Das war bereits die Entscheidung im Spiel. Bad Frankenhausen hatte außer einem Schuss von Kell neben das Tor nicht mehr viel entgegenzusetzen. Fast fiel noch das 3:0. Einen Freistoß vom linken Strafraumeck setzte Peuker per Flachschuss an den Pfosten. Die Weidaer Bank war diesmal sehr gut besetzt, so dass Trainer Penzel fünfmal wechseln konnte. Auch die Gäste schöpften ihr Wechselkontingent aus.

Fazit: Am Ende war es ein verdienter Weidaer Heimsieg. Nach der herben 0:5-Niederlage bei SCHOTT Jena mit ersatzgeschwächter Mannschaft zeigte Weida die richtige Reaktion. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und hoher Effektivität blieben die Punkte auf dem Roten Hügel. Mit dem 5. Saisonsieg setzte sich Weida in der Spitzengruppe fest. Erfreulicherweise blieb der FC Thüringen zum zweiten Mal in der Saison ohne Gegentor. Der Tabellennachbar Bad Frankenhausen, vor dem Spiel auf Platz 5, fiel auf Rang 7 zurück. Am nächsten Sonntag um 14:00 Uhr folgt das schwere Auswärtsspiel bei Aufsteiger SV Borsch, ehe am 1.11. das nächste Derby steigt, wenn der TSV Gera-Westvororte in Weida antritt.