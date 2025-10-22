Weida zeigt Reaktion nach SCHOTT-Pleite

Außer beim 6:0-Heimsieg im Weidaer Meisterjahr war Blau-Weiß mehrfach der Sieger.
BERICHT von Volker Georgius / FCTW
Nach der Pause drängte der Gast auf den Ausgleich. Doch die Weidaer Defensive stand sehr sicher. Erfreulich das Comeback von Phillip Roy, der nach längerer Pause erstmals wieder in der Startformation stand. Das Weidaer Spiel zeichnete sich diesmal durch Effektivität aus. Mitte der 2. Halbzeit setzte sich Oliver Peuker im Dribbling gegen mehrere Spieler durch. Sein scharfer und unhaltbarer Schuss schlug im Blau-Weiß- Tor zum 2:0 ein. Das war bereits die Entscheidung im Spiel. Bad Frankenhausen hatte außer einem Schuss von Kell neben das Tor nicht mehr viel entgegenzusetzen. Fast fiel noch das 3:0. Einen Freistoß vom linken Strafraumeck setzte Peuker per Flachschuss an den Pfosten. Die Weidaer Bank war diesmal sehr gut besetzt, so dass Trainer Penzel fünfmal wechseln konnte. Auch die Gäste schöpften ihr Wechselkontingent aus.
Fazit: Am Ende war es ein verdienter Weidaer Heimsieg. Nach der herben 0:5-Niederlage bei SCHOTT Jena mit ersatzgeschwächter Mannschaft zeigte Weida die richtige Reaktion. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und hoher Effektivität blieben die Punkte auf dem Roten Hügel. Mit dem 5. Saisonsieg setzte sich Weida in der Spitzengruppe fest. Erfreulicherweise blieb der FC Thüringen zum zweiten Mal in der Saison ohne Gegentor. Der Tabellennachbar Bad Frankenhausen, vor dem Spiel auf Platz 5, fiel auf Rang 7 zurück. Am nächsten Sonntag um 14:00 Uhr folgt das schwere Auswärtsspiel bei Aufsteiger SV Borsch, ehe am 1.11. das nächste Derby steigt, wenn der TSV Gera-Westvororte in Weida antritt.