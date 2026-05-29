Weida verpflichtet Defensivtalent Nach den Abgängen von Dustin Schmidt und Phillip Roy ist in der Defensive des FC Thüringen Weida eine Lücke entstanden. Gleichzeitig verfolgt die Vereinsführung das Ziel, den Kader sukzessive zu verjüngen und dabei gezielt auf gut ausgebildete Fußballer mit regionalem Bezug zu setzen. Auf der Suche nach einem passenden Profil ist der FC Thüringen Weida in Sachsen fündig geworden. von FC Thüringen Weida · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Thüringen Weida stellt mit Christoph Otto bereits seinen dritten Neuzugang vor. – Foto: © Thomas Gorlt

Künftig verstärkt ein fast zwei Meter großer Innenverteidiger die Mannschaft vom Roten Hügel. Der Defensivspieler bringt neben seiner körperlichen Präsenz eine fundierte fußballerische Ausbildung mit und kennt bereits einen Akteur aus dem aktuellen Kader.



Mit Christoph Otto wechselt zur kommenden Saison ein vielversprechender Abwehrspieler vom Meeraner SV zum FC Thüringen Weida. Der 21-Jährige zählte trotz seines jungen Alters bereits zu den Leistungsträgern seines bisherigen Vereins und führte die Mannschaft zuletzt als Kapitän auf das Feld. Neben seinen sportlichen Qualitäten zeichnet ihn insbesondere seine Persönlichkeit aus. Christoph Otto übernimmt Verantwortung, geht auf dem Platz voran und bringt Eigenschaften mit, die beim FC Thüringen Weida bewusst gesucht werden. Seine fußballerische Ausbildung erhielt der Defensivspieler beim FSV Zwickau. Dort entwickelte er sich über mehrere Jahre hinweg und spielte unter anderem gemeinsam mit dem heutigen Weidaer Till Schöneich in der Innenverteidigung. Nach seiner Zeit im Nachwuchsbereich sammelte Otto beim Meeraner SV erste Erfahrungen im Männerbereich und entwickelte sich dort zu einer festen Größe. Mit seinen Leistungen machte der Innenverteidiger auch über die Vereinsgrenzen hinaus auf sich aufmerksam. Mehrere Vereine zeigten an ihm Interesse, aber nach intensiven Gesprächen fiel die Entscheidung jedoch auf den FC Thüringen Weida, wo der Youngster nun den nächsten Schritt seiner sportlichen Entwicklung gehen möchte: „Ein entscheidender Faktor für meinen Wechsel war das familiäre Umfeld in Verbindung mit einer großartigen Mannschaft. Durch einige bekannte Gesichter habe ich mich von Beginn an sehr wohlgefühlt. Darüber hinaus bietet der Verein hervorragende Bedingungen, um sich sportlich weiterzuentwickeln. Insgesamt ist Weida genau das Gesamtpaket, das ich für meinen nächsten Schritt gesucht habe. Ich freue mich sehr auf die kommende Saison und bin gespannt, was wir gemeinsam erreichen können“, erklärt Christoph Otto.

Er absolvierte bereits zwei Probetrainingseinheiten auf dem Roten Hügel und hinterließ dabei einen durchweg positiven Eindruck. Sowohl die Vereinsverantwortlichen als auch der amtierende Trainer Hendrik Penzel zeigten sich von den sportlichen und charakterlichen Qualitäten des 21-Jährigen überzeugt. Mit seiner Verpflichtung gewinnt der FC Thüringen Weida einen entwicklungsfähigen Defensivspieler, der optimal in das Anforderungsprofil des Vereins passt. Für aufmerksame Beobachter des Weidaer Fußballs trägt der Name Otto zudem eine besondere Bedeutung. Nach Vereinslegende Sven Otto wird künftig erneut ein Spieler mit diesem traditionsreichen Namen das Trikot des FC Thüringen Weida auf dem Roten Hügel tragen. Auch Vereinspräsident Nick Schubert blickt der gemeinsamen Zukunft mit großer Vorfreude entgegen. Diese Verpflichtung unterstreicht die strategische Ausrichtung des Vereins, jungen und entwicklungsfähigen Spielern mit regionalem Bezug eine sportliche Perspektive zu bieten: „Christoph bringt genau die Eigenschaften mit, die wir für die Zukunft unseres Vereins suchen. Er ist jung, hervorragend ausgebildet, ehrgeizig und übernimmt trotz seines Alters bereits Verantwortung. Dass er bei seinem bisherigen Verein sogar die Kapitänsbinde getragen hat, spricht für seinen Charakter und seine Persönlichkeit. Wir sind überzeugt, dass er sportlich und menschlich hervorragend zu uns passt. Gleichzeitig sehen wir in ihm noch großes Entwicklungspotenzial und möchten ihn auf seinem weiteren Weg bestmöglich begleiten. Umso mehr freut es uns, dass er sich trotz anderer Möglichkeiten bewusst für den FC Thüringen Weida entschieden hat“, so Nick Schubert.

Der Kontakt zwischen beiden Seiten besteht bereits seit Januar. Den entscheidenden Hinweis auf den talentierten Innenverteidiger erhielt die Vereinsführung durch Steffen Schöneich, Vater von Weidas Defensivspieler Till. In den darauffolgenden Monaten intensivierten sich die Gespräche. Darüber hinaus holte der FC Thüringen Weida weitere Einschätzungen aus dem Umfeld des FSV Zwickau ein. Auch von dort erhielt Otto durch das aktuelle Trainerteam der U19 beste Referenzen, die den positiven Gesamteindruck zusätzlich bestätigten.

Der große Innenverteidiger Christoph Otto soll für mehr Stabilität in der Defensive sorgen. – Foto: © Thomas Gorlt