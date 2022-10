Weida verpasst den Sieg in Erfurt In der Rückrunde der Meistersaison 2021/2022 hatte Weida in der Erfurter Grubenstraße 0:0 gespielt.

Aber bereits in der 3. Minute die Großchance zur Führung. Nach Dustin Schmidts Eingabe scheiterte aber Tom Eichberger an Torwart Schorch, der auch den Nachschuss von Dominic Schmidt hielt. Die Weidaer taten sich äußerst schwer, die tiefstehende Erfurter Abwehrkette zu überspielen. Ungenauigkeiten im Passspiel und zu wenige Doppelpässe erschwerten den Spielfluss. Die hohen Flanken wurden fast ausnahmslos eine Beute von Schlussmann Schorch. Erfurt versuchte im Konterspiel Nadelstiche zu setzen, hatte aber erst in der 33. Minute die erste Möglichkeit. Kliem drang von rechts in den Strafraum ein, kam aber nicht zum Schuss. In der 40. Minute lag der Ball dann doch im Erfurter Tor. In einen Freistoß von Kai Schumann von der Mittellinie lief Maximilian Dörlitz und vollendete. Nachdem der Weidaer Jubel abgeklungen war, kam es zu einer langen Konsultation des Schiedsrichters mit seinem Assistenten, was so lange dauerte wie ein VAR-Entscheid in der Bundesliga. Der Treffer wurde annulliert, nach dem Freistoß soll eine Zwischenberührung vorgelegen haben. Diese kam aber eher von einem Erfurter. So blieb es beim 0:0 zur Pause, auch weil Ronny Kolnisko fast mit dem Halbzeitpfiff knapp vorbei schoss.

In der 2. Halbzeit intensivierte Weida die Bemühungen um den Führungstreffer, aber der wollte trotz immer besserer Chancen nicht fallen. David Oxenfarts Eingabe von der Grundlinie setzte Kolnisko von einem Erfurter Abwehrbein bedrängt aus Nahdistanz über den Kasten. Dann schoss Oxenfart nach Kolniskos Vorarbeit am langen Eck vorbei. Trainer Penzel brachte nun mit Julius Grabs und Tim Urban nach Krankheit frische Offensivkräfte, aber das erlösende Tor fiel auch jetzt nicht. Der Drehschuss von Dörlitz verfehlte das Tor. In der Schlussphase meldeten sich auch die Erfurter zu Wort. Der Freistoß des eingewechselten Eckermann aus 20 Metern zischte haarscharf über das Weidaer Tor. Dann tauchte Menz frei vor Haase auf, aber der Weidaer Keeper verhinderte, das der Spielverlauf vollends auf den Kopf gestellt wurde. In der Nachspielzeit von drei Minuten - viel zu wenig bei den laufenden Erfurter Verzögerungen - drang Urban verheißungsvoll in den Strafraum ein, konnte den Ball aber nicht kontrollieren. So blieb es beim 0:0.

Was sich 90 Minuten an der Erfurter Bank tat war völlig unsportlich. Jeder Spielzug, jeder Zweikampf, jede Abseitsentscheidung wurden lautstark kommentiert. Das hat mit Landesligafußball absolut nichts zu tun. Weida hätte ein Sieg gutgetan, denn die Spitzenteams verloren ihre Partien. Die Osterburgstädter rangieren nun auf Platz 6. Nur zwei Punkte hinter der Spitze, aber in der sehr engen Tabelle auch nur drei Zähler über den Abstiegsrängen. Höchste Konzentration ist in den nächsten Spielen zu Hause gegen Sondershausen und beim ganz starken Neuling Schweina erforderlich.