Weida verliert in letzter Minute

Beim 1. FC Eichsfeld hängen die Trauben hoch. Das erlebte Weida schon in der letzten Saison, als man am 1. Spieltag mit 0:2 unterlag. Diesmal entwickelte sich zwischen dem 3. und 4. des Spieljahres 25/26 ein beiderseits druckvolles Spiel auf Augenhöhe.
BERICHT von Volker Georgius // FCTW
Nach der Pause zunächst fast das 1:0 für Eichsfeld, aber der allein auf das Tor zulaufende Robert Sachs scheiterte an Torwart Lucas Soldera, der den Weidaern schon gegen Bad Langensalza ein starker Rückhalt war. Nach einer Stunde ein scharfer Schuss des bei Weida eingewechselten Maurice Wagner, Torwart Svarc musste sein ganzes Können aufbieten um die Gästeführung zu verhindern. Im Gegenzug aber dann die Führung für die Struther. Wiesner legte auf Sachs ab, der einschieben konnte. Gegen den Freistoß von Max Zerrenner zeigte Svarc die nächste gute Parade. Fünf Minuten vor dem Abpfiff dann der verdiente Ausgleich. Ilja Sevcuks zog von außerhalb des Strafraumes ab und der Ball schlug flach im Eichsfelder Tor ein. Das war aber noch nicht der Endstand. In der ersten Minute der Nachspielzeit köpfte Jannis Zimmermann einen Freistoß von Göbel zum Siegestreffer für den Gastgeber in die Weidaer Maschen.
Fazit: Eine äußerst unglückliche Niederlage, denn Weida war über weite Strecken die aktivere Mannschaft. Nun gilt das Augenmerk auf das nächste Highlight, denn am Freitagabend um 18:30 Uhr empfängt der FC Thüringen Weida den TSV Gera-Westvororte zum Derby. Weida hat hier etwas gutzumachen, denn in der letzten Saison holten die Randgeraer alle sechs Punkte gegen Weida.