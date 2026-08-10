Weida verliert in letzter Minute

Die erste gute Chance hatte der Gastgeber, als Rippel aus guter Position über das Weidaer Tor schoss. Der FC Thüringen fand immer besser in die Partie und hatte seinerseits gute Abschlussmöglichkeiten. Maurice Fromm-Kruschel köpfte nach einer Ecke um Zentimeter neben das Tor. Dann wurde Oliver Peuker freigespielt, schoss aber knapp drüber. Mit der letzten Aktion der 1.Halbzeit wieder eine gute Weidaer Chance, aber es ging torlos in die Kabinen.

Nach der Pause zunächst fast das 1:0 für Eichsfeld, aber der allein auf das Tor zulaufende Robert Sachs scheiterte an Torwart Lucas Soldera, der den Weidaern schon gegen Bad Langensalza ein starker Rückhalt war. Nach einer Stunde ein scharfer Schuss des bei Weida eingewechselten Maurice Wagner, Torwart Svarc musste sein ganzes Können aufbieten um die Gästeführung zu verhindern. Im Gegenzug aber dann die Führung für die Struther. Wiesner legte auf Sachs ab, der einschieben konnte. Gegen den Freistoß von Max Zerrenner zeigte Svarc die nächste gute Parade. Fünf Minuten vor dem Abpfiff dann der verdiente Ausgleich. Ilja Sevcuks zog von außerhalb des Strafraumes ab und der Ball schlug flach im Eichsfelder Tor ein. Das war aber noch nicht der Endstand. In der ersten Minute der Nachspielzeit köpfte Jannis Zimmermann einen Freistoß von Göbel zum Siegestreffer für den Gastgeber in die Weidaer Maschen.