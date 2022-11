Weida trifft und gewinnt (endlich) Vor dem Pokal-Hit gegen Jena hatte die Weidaer Mannschaft in den letzten drei Punktspielen nicht gewonnen.

Das wollte man in Eisenberg ändern, zumal Weida zum Saisonauftakt das Pokalspiel im Schortental mit 3:0 siegreich gestalten konnte.

Das war aber auf dem Rasenplatz, diesmal fand die Begegnung wetterbedingt auf dem nicht gerade großen Kunstrasen statt. Aber auch Eisenberg war nach der 1:5- Heimniederlage in der Vorwoche gegen Geratal im Zugzwang.

Weida begann stark, Ronny Kolniskos Lupfer nach nur 2 Minuten verfehlte das Eisenbeger Tor um Zentimeter. Dann versuchte es Tim Urban von halbrechts, sein Schuss ging knapp neben das Tor. Der nächste Versuch war dann besser. David Oxenfart nahm den Ball gekonnt mit und schoss fast von der gleichen Stelle wie vorher Urban. Der Ball schlug im langen Eck des Eisenberger Tores ein. Weida drängte weiter, Urban legte auf Eichberger ab, Torwart Gleitsmann hielt. Eisenberg erarbeitete sich zwei Freistöße. Der erste von Linksaußen wurde geblockt, den nächsten setzte Uhl über die Latte. Jetzt war es noch einmal Urban, dessen Versuch knapp drüber ging. Bei Weida musste Ronny Kolnisko nach einem Foul verletzt vom Platz, für ihn kam der nun 18-jährige Diego Pohl. In der letzten Viertelstunde der 1. Halbzeit stellte Weida das Fußballspielen weitgehend ein und baute den Gastgeber damit auf. Fast mit dem Pausenpfiff die Quittung, Florian Nieswandt tauchte allein vor Haase auf und glich aus.

Das 1:1 gab den Eisenbergern sichtlichen Auftrieb. In der 60. Minute eine Doppelchance. Zunächst wehrte Haase gegen Uhl stark ab, nach der folgenden Flanke verfehlten die Eintrachtler den Ball am langen Pfosten um Haaresbreite. Nieswandt schoss daneben, ebenso wie Uhl nach einem Eckball. Aber Weida fand noch einmal ins Spiel. Eine Ecke von Phillip Roy verlängerte Tim Urban mit dem Kopf und Maximilian Dörlitz, der als Innenverteidiger vorn auftauchte, nutzte die Gelegenheit zur erneuten Weidaer Führung 10 Minuten vor dem Ende. Wenig später musste Dörlitz verletzt vom Platz, kam aber noch einmal wieder, weil Weida bereits dreimal gewechselt hatte. In der Nachspielzeit von 4 Minuten noch ein gewaltiger Hammer der Eisenberger aus der Ferne, aber Haase wehrte mit glänzender Parade ab und Weida nahm die drei Punkte aus Eisenberg etwas glücklich mit.

Fazit: Glück gehört zum Fußball, der FC Thüringen verbesserte sich mit nun 21 Punkten auf Platz 5 der Tabelle. Am Sonnabend, 14.00 Uhr steigt auf dem Roten Hügel das letzte Heimspiel des Jahres 2022 gegen den wiedererstarkten FSV Schleiz.