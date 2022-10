Weida "springt" auf Zwei - Wismut gewinnt Topspiel Gleich fünf Mal jubelten die Gäste am 9. Spieltag. Zudem gab es zwei Heimsiege und ein Unentschieden.

Die BSG Wismut Gera bleibt Tabellenführer. Erster Verfolger der Müller-Elf ist Weida nach dem Sieg in Schweina. Auch Saalfeld setzt den Trend in Eisenberg fort. Zudem gewann Schleiz und Martinroda klar in der Fremde. Heimsiege mit je vier Toren gelang Sondershausen & Struth. Das Quotenremis sahen die Zuschauer an der Grubenstraße...