Weida siegt klar - Lehmann trifft & trifft

Die frühe Weidaer Führung gelang Weidas Sechser Dominic Schmidt mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze. Stadtroda glich durch Marian Rennert aus, der einen zu kurzen Weidaer Rückpass erlief. Doch noch vor der Pause zwei Lehmann-Treffer. Das 3:1 war die letzte Aktion der ersten Halbzeit. Eine Eingabe von rechts lenkte er mit kurzer Berührung in die Maschen. Weida hatte 17 Spieler im Aufgebot. Alle Akteure kamen zum Einsatz. Bei Grün-Weiß war wegen akuter Personalnot nur Routinier Christian Reimann auf der Bank. Er kam in der 2. Halbzeit zum Einsatz. Der vierte Weidaer Treffer war ein fulminanter 18m-Schuss von Jeremy Meinhardt. Dann traf Christopher Lehmann zum dritten Mal im Spiel, als er einen Rückpass verwertete. Den Schlusspunkt mit dem 6:1 setzte der in der Winterpause von Wismut Gera gekommene Festus Ogunlana. Er erlief einen Steilpass und vollendete gekonnt.

Fazit: Bedenkt man, dass bei Weida mit Haase, Peuker, Dustin Schmidt und Metzner noch vier Stammkräfe fehlten, so sollte der FC Thüringen optimistisch in die Rückrunde der Landesliga gehen, die am 22. Februar mit dem Heimspiel gegen Preußen Bad Langensalza beginnt. Vorher folgt noch die Nagelprobe. Weida trifft am kommenden Sonntag (16. Februar) um 14:00 Uhr zuhause auf den Dritten der Sachsenliga VfB Empor Glauchau. Eine schwere Prüfung im letzten Testspiel.