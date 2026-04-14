Weida schnuppert am Unentschieden

Auf dem Kunstrasenplatz entwickelte sich eine gutklassige und sehr faire Begegnung...
BERICHT von Volker Georgius / FC Thüringen Weida
Nach Wiederbeginn war es zunächst Greif für SCHOTT, der aber nur das Außennetz traf. Sevcuks und Pöckel wurden beim Abschluss geblockt. Dann Aufregung in der 78. Minute. Der eingewechselte Diego Pohl schickte Graham steil und dieser legte auf Peuker, welcher zum 2:2 einschob, aber die Abseitsfahne war oben. Eine falsche Entscheidung, wie die Videoaufnahmen nach der Partie zeigten. Weida wollte nun noch mehr das 2:2 und stürmte auf das gegnerische Tor. Oliver Peuker setzte sich im Strafram durch, aber sein Schrägschuss ging neben den Kasten. Dann war es Tobias Metzner, der am Spieltag seinen Geburtstag feierte und in der 8. Saison für Weida spielt, aber auch er wurde beim Abschluss geblockt. In der Nachspielzeit tauchte selbst Torwart Lucas Soldera vor dem Gästetor auf, aber der Abschluss von Robin Paulick landete auf dem Tornetz. Als auch noch der letzte Schuss von Pohl neben das Tor ging, war die Weidaer Niederlage perfekt.
Fazit: Trotzdem war es eine engagierte und starke Leistung des Weidaer Teams gegen den souveränen Tabellenführer. SCHOTT hat damit alle zehn Auswärtsspiele der Saison gewonnen und bewahrte die weiße Weste auf fremden Plätzen. Für Weida geht es am kommenden Sonnabend mit dem Auswärtsspiel in Bad Frankenhausen weiter.