Weida schnuppert am Unentschieden

Der Gast hatte anfangs viel Ballbesitz zu verzeichnen, aber die durch Dominic Schmidt verstärkte Weidaer Abwehrreihe stand sicher. Es folgte die beste Phase der Weidaer Mannschaft. Zunächst ein Solo von Hugh Graham von der Mittellinie mit Schwenk nach innen, aber der Schuss mit der Innenseite flog über das Gästetor. Wieder war es Graham, der nach Doppelpass mit Fritz Pöckel zum Schuss kam, aber der Abschluss war zu schwach, um Dzotsenidze im SCHOTT-Tor zu gefährden. Dann ein Abspielfehler des Spitzenreiters, Simon Fuchs kam frei zum Schuss, aber der Ball ging knapp neben das Tor. Als erneut Graham sich rechts durchsetzte, verwertete Weidas Sturmspitze Fuchs seinen Rückpass mit Flachschuss ins lange Eck zur Führung. In dieser Phase war mehr als nur das eine Tor für den Gastgeber möglich. So brauchten die Jenaer nur 5 Minuten zum Ausgleich. Luca Steffen Klauser wurde völlig freigespielt, konnte sich die Ecke aussuchen und ließ sich diese Chance nicht nehmen. Zum für Weida unglücklichsten Zeitpunkt dann die Führung des Tabellenführers fast mit dem Halbzeitpfiff. Nach einer Ecke wehrte Soldera zunächst ab, aber Franz Bobkiewitz schaltete am schnellsten und drückte den Ball am langen Pfosten über die Linie.

Nach Wiederbeginn war es zunächst Greif für SCHOTT, der aber nur das Außennetz traf. Sevcuks und Pöckel wurden beim Abschluss geblockt. Dann Aufregung in der 78. Minute. Der eingewechselte Diego Pohl schickte Graham steil und dieser legte auf Peuker, welcher zum 2:2 einschob, aber die Abseitsfahne war oben. Eine falsche Entscheidung, wie die Videoaufnahmen nach der Partie zeigten. Weida wollte nun noch mehr das 2:2 und stürmte auf das gegnerische Tor. Oliver Peuker setzte sich im Strafram durch, aber sein Schrägschuss ging neben den Kasten. Dann war es Tobias Metzner, der am Spieltag seinen Geburtstag feierte und in der 8. Saison für Weida spielt, aber auch er wurde beim Abschluss geblockt. In der Nachspielzeit tauchte selbst Torwart Lucas Soldera vor dem Gästetor auf, aber der Abschluss von Robin Paulick landete auf dem Tornetz. Als auch noch der letzte Schuss von Pohl neben das Tor ging, war die Weidaer Niederlage perfekt.