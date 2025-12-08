Weida schärft den Kader

Aufgewachsen ist Langhof in Sachsen, wo er seine ersten fußballerischen Schritte bei Dynamo Dresden machte. Über mehrere Stationen im Nachwuchsbereich führte sein Weg schließlich zum FC Erzgebirge Aue, für den er insgesamt drei Jahre in der U17 und U19 Regionalliga aktiv war. Durch frühere Weggefährten aus Dresden wurde seine erste Station im Männerbereich schließlich die BSG Stahl Riesa, doch der Aufwand war dort hoch und in Kombination mit seiner beruflichen Ausbildung entschied er sich nach einem Jahr für einen Wechsel. Nach der Corona-Pandemie spielte er zwei Jahre beim VfB Weißwasser 1909, ehe er zum SV Eiche Reichenbrand wechselte. Dort hatte er seine bislang stärkste Phase im Männerbereich, denn in der Landesklasse West erzielte er beeindruckende 48 Tore in 60 Spielen und wurde in der vergangenen Saison Torschützenkönig. Diese Quote blieb auch dem FC Thüringen Weida nicht verborgen.

Präsident Nick Schubert wurde auf ihn aufmerksam und bereits im Sommer standen beide Seiten im Austausch. Ein Transfer war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht möglich, da Langhof seinem Verein bereits für die neue Saison zugesagt hatte und sein Wort halten wollte. Dennoch riss der Kontakt nie ab und durch kontinuierliche Gespräche wuchs das gegenseitige Interesse. Langhof verfolgte in der Hinrunde mehrere Spiele des FC Thüringen Weida live vor Ort, wie das spektakuläre Derby gegen die BSG Wismut Gera, die Partie gegen den TSV Gera-Westvororte und sogar das Auswärtsspiel in Neustadt. Im September reiste Präsident Nick Schubert zudem in den Vorort von Chemnitz, um Langhof beim Heimspiel gegen den VfB Schöneck 1912 persönlich zu beobachten. Im Verlauf der letzten Monate veränderte sich darüber hinaus auch Langhofs privater Lebensmittelpunkt. Er zieht nach Jena, wo er eine neue berufliche Stelle antreten wird, was den Wechsel nach Weida zusätzlich begünstigte. Zu seinem Transfer sagt Benjamin Langhof: „Ich bedanke mich beim SV Eiche Reichenbrand und der gesamten Mannschaft. Ohne meine Mitspieler wären meine persönlichen Erfolge und Tore nicht möglich gewesen. Ich wünsche dem Verein für die Zukunft alles Gute. Gleichzeitig freue ich mich auf meine erste Station außerhalb von Sachsen. Die Gespräche mit dem FC Thüringen Weida laufen ja schon seit langer Zeit und deshalb kann ich es kaum erwarten, dass es wieder losgeht.“



In der Vergangenheit konnte der FC Thüringen Weida immer wieder die besten Spieler aus der unmittelbaren Region auf den Roten Hügel lotsen. So verpflichtete man zum Beispiel im Jahr 2021 die Brüder Dustin und Dominic Schmidt vom FC Motor Zeulenroda. Zudem spielen mit Oliver Peuker und Christopher Lehmann zwei absolute Topstürmer in Weida, die zuvor bereits in der Thüringenliga für den SV Ehrenhain aktiv waren. In diesem Jahr sorgten die Verantwortlichen mit den Transfers der drei Stadtrodaer Simon Fuchs, Fritz Pöckel und Pascal Wollnitzke erneut für großes Aufsehen.