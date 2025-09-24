Weida mit nächstem Derbysieg

Der Gastgeber hatte die erste gute Möglichkeit. Nach einem Grundliniendurchbruch von Jonas Wahl konnten die Weidaer Abwehr und Torwart Burkhardt aber retten. Dann ein Steckpass auf Josia Walther, der allein auf den Weidaer Keeper zulief und gefoult wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Robin-Lee Engler zur Neustädter Führung. Weida antwortete sofort, der Heber von Simon Fuchs landete am Außennetz. Einen gefährlichen Kopfball konnten die Neustädter auf der Torlinie entschärfen. Kapitän Tobias Metzner wurde nach Pohls Vorarbeit beim Schuss gestört. Noch einmal musste die Weidaer Abwehr Schwerstarbeit verrichten, um einen Treffer zu verhindern.

Nach der Pause ein anderes Bild. Weida dominierte nun eindeutig und drängte auf den schnellen Ausgleich. Der lag beim Schrägschuss von Hugh Graham schon in der Luft, aber der Ball zischte am langen Eck vorbei. Nach einer Stunde ein Handspiel im Neustädter Strafraum und es gab den zweiten Elfmeter im Spiel. Weidas Strafstoßschütze Christopher Lehmann verwandelte gewohnt sicher. Aber der FC Thüringen wollte nun mehr. Oliver Peuker setzte sich durch, seinen Rückpass jagte Fuchs über den Querbalken. Nun folgte der Höhepunkt des Spieles. Einen weiten Flugball von Maximilian Dörlitz nahm Lehmann an der Strafraumgrenze gekonnt an. Sein sofortiger gefühlvoller Heber schlug über Torwart Paul unter der Neustädter Torlatte ein. Ein Treffer Marke Tor des Monats ließ die Weidaer Fans jubeln, die zahlreich nach Neustadt gereist waren. Weida stürmte weiter, Peuker fiel im Strafaum, aber den dritten Elfmeter im Spiel gab es nicht. Zweimal versuchte es Graham aus spitzem Winkel, Paul wehrte ab. Dann ein Foul an Peuker an der Strafraumgrenze. Nach dem Freistoß schoss Ilja Sevcuks am Tor vorbei. Der Gastgeber versuchte nun alles, um wenigstens einen Punkt auf der Roten Erde zu behalten. Aber die Angriffe waren zu hektisch, um die Weidaer ernsthaft zu gefährden. Der Gast wechselte mehrfach. 5 Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt. In Minute 93 kam Jeremy Meinhardt in die Partie, aber nicht für lange. Beim letzten Neustädter Freistoß hielt er den Abstand nicht ein und sah Gelb. Eine Minute später wurde er mit Gelb-Rot wegen Reklamieren bestraft. Das tat dem Weidaer Jubel aber keinen Abbruch, denn nach drei weiteren Extraminuten pfiff der Schiedsrichter ab.

Fazit: Weida landete nach einer enormen Steigerung in der 2.Halbzeit den 4.Sieg in Folge und liegt nun auf Platz 3. Alle drei Derbys in der noch jungen Saison wurden somit gewonnen, sowohl gegen Wismut Gera, als auch in Schleiz und nun in Neustadt. Für Christopher Lehmann waren es die Derbytreffer 4 und 5, denn er hatte schon in Schleiz dreimal getroffen. Am kommenden Sonnabend empfängt Weida Preußen Bad Langensalza, bevor dann der nächste Kracher mit dem Mittagsspiel bei SCHOTT Jena folgt.