Weida hält 75 Minuten stark dagegen

Jena begann zeilstrebig und konnte bereits in der 1. Minute in Führung gehen. Kapitän Butzen bereitete vor und Burmeister traf den Außenpfosten. Nach drei Minuten touchierte Weidas Torwart Niclas Burkhardt im Herauslaufen seinen Gegenspieler leicht. Der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt, aber Kay Seidemann traf nur den Pfosten. Nach einer Viertelstunde war es dann soweit. Die Weidaer konnten zwei Schüsse im letzten Moment abwehren, aber dann kam Talabidi in Schussposition und erzielte die Führung für den Favoriten. Der FC Thüringen hielt nun besser dagegen. Ein Konter über Lehmann uns Fuchs wurde von den Gästen zur Ecke geklärt. Jena blieb zwar permanent feldüberlegen, aber die Weidaer Abwehr mit Robin Paulick, Pascal Wollnitzke, Maximilian Dörlitz und Gregor Kuhn ließ bis zur Pause keinen weiteren Gegentreffer zu.

In der zweiten Halbzeit zunächst ein Solo von Graham, der aber geblockt wurde. Dörlitz musste nach einem Jenaer Kopfball klären, Burkhardt wehrte Talabidis Kopfball ab. Nach einer strittigen Abseitsentscheidung schlug Hugh Graham den Ball weg. Er hatte eine Viertelstunde vorher nach Foul Gelb gesehen und flog damit mit Gelb-Rot vom Platz. Aber auch in Unterzahl kämpfte Weida unverdrossen weiter. Kulminationspunkt des Spiels war die 75. Minute. Weida startete einen schnellen Konter. Der Ball wurde zu Robin Paulick durchgesteckt, der im Strafraum von Prokopenko gefoult wurde. Die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm. Jena startete einen Gegenangriff und Prokopenko gelang der zweite spielentscheidende Treffer. Ein höchst unglückliches Gegentor für Weida, das dem Gastgeber den Nerv zog. Jena erhöhte in der Schlussphase mit zwei weiteren Toren zum am Ende 0:4. Eshele spielte noch Keeper Burkhardt aus und schob ein. In der Nachspielzeit war Hoppe per Volleyschuss erfolgreich.