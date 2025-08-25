Weida gewinnt dramatisches Derby

Bei Gera waren die langjährigen Weidaer Spieler Christoph Haase, Marcel Hartmann und Julius Grabs in der Anfangsformation, Hasan Nori saß auf der Wechselbank. Beim FC Thüringen stand Lucas Soldera im Tor, Robin Paulick verteidigte rechts, beide in der Vorsaison noch bei BSG Wismut Gera.
Vor dem Spiel zeichnete Staffelleiter Robert Böttcher die besten Torschützen der Saison 24/25 aus. Weidas Oliver Peuker wurde mit 23 Treffern Torschützenkönig der Landesliga. Simon Fuchs, seit der neuen Saison in Weida, war mit 27 Treffern bester Torschütze der Landesklasse 1 für FSV Grün-Weiß Stadtroda.
Die zweiten Halbzeit war dann an Spannung nicht zu überbieten und wird mit sechs Toren unvergesslich bleiben. Zunächst sah Marcel Hartmann, der in der 1. Halbzeit schon verwarnt worden war, nach dem nächsten Foul Gelb-Rot. Das beflügelte aber eher den Gast, denn Wismut drehte per Doppelschlag die Partie. Zunächst gelang Kießling mit einem unhaltbaren Schuss der Ausgleich. Dann lief Franz Hoffmann links durch und bediente den völlig freistehenden Julius Grabs, der seelenruhig einschieben konnte. Weida brauchte nun zum Ausgleich eine Viertelstunde. Fuchs köpfte aufs Tor und der eingewechelte Björn Trinks staubte ab. Doch schon im Gegenzug ging Gera erneut in Führung. Zum dritten Mal war Marcel Kießling der Torschütze, den die Weidaer Abwehr nicht in den Griff bekam. Mit einer unglaublichen Schlussphase drehte Weida das Spiel nun wieder und riss den Sieg aus dem Feuer. Zunächst wehrte Haase den Schuss von Paulick ab, Metzner schoss daneben. Dann das 4:4. Der Schuss von Trinks wurde gerade noch geblockt, aber der Ball kam zu Hugh Graham, der ins kurze Eck traf. Geras Trainer sah nun die Rote Karte. Das war Weida aber nicht genug. In Minute 91 schickte Maximilian Dörlitz den Kanadier Graham auf der rechten Seite steil. Dessen Eingabe lenkte Torjäger Oliver Peuker über die Linie. Grenzenloser Weidaer Jubel nach dem 5:4. Leider stürmten auch jubelnde Weidaer Kinder aufs Feld, genau wie in der Nachspielzeit Zuschauer aus dem Geraer Block. Beides wird ein Nachspiel haben, genau wie die Geraer Szene gegen den Schiedsrichter nach Schlusspfiff.
Fazit: Aber die drei Punkte blieben auf dem Roten Hügel. Erneut ein Derbysieg des FC Thüringen gegen Wismut Gera. Aber die Wismut- Elf hatte sich nichts vorzuwerfen, gingen sie doch in Unterzahl zweimal in Führung und machten Weida das Leben sehr schwer. Am kommenden Freitag steigt schon das nächste Ostthüringenderby, wenn Weida um 18 Uhr beim FSV Schhleiz antritt.