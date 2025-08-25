Weida gewinnt dramatisches Derby

Der Gast hatte den besseren Start. Marcel Kiessling schoss über das Weidaer Tor. Franz Hoffmann scheiterte an der Fußparade von Soldera. Dann fand Weida ins Spiel. Einen 18m-Freistoß setzte Christopher Lehmann über den Kasten, Peukers Direktabnahme ging ebenfalls daneben. Dann musste Haase zweimal im Herauslaufen gegen den anstürmenden Peuker klären. Fritz Pöckel köpfte nach Flanke von Diego Pohl neben das Tor. Als sich Simon Fuchs im Strafraum durchsetzte und mit platziertem Schuss traf, lag Weida vorn. Die Führung hielt nicht lange. Kießling markierte den Ausgleich für Wismut. Zwei Minuten später die erneute Weidaer Führung. Oliver Peuker wurde von Dörlitz steil geschickt und beförderte den Ball mit letztem Einsatz über die Linie. Einen schönen Schuss von Schubert entschärfte Soldera noch vor der Pause.

Die zweiten Halbzeit war dann an Spannung nicht zu überbieten und wird mit sechs Toren unvergesslich bleiben. Zunächst sah Marcel Hartmann, der in der 1. Halbzeit schon verwarnt worden war, nach dem nächsten Foul Gelb-Rot. Das beflügelte aber eher den Gast, denn Wismut drehte per Doppelschlag die Partie. Zunächst gelang Kießling mit einem unhaltbaren Schuss der Ausgleich. Dann lief Franz Hoffmann links durch und bediente den völlig freistehenden Julius Grabs, der seelenruhig einschieben konnte. Weida brauchte nun zum Ausgleich eine Viertelstunde. Fuchs köpfte aufs Tor und der eingewechelte Björn Trinks staubte ab. Doch schon im Gegenzug ging Gera erneut in Führung. Zum dritten Mal war Marcel Kießling der Torschütze, den die Weidaer Abwehr nicht in den Griff bekam. Mit einer unglaublichen Schlussphase drehte Weida das Spiel nun wieder und riss den Sieg aus dem Feuer. Zunächst wehrte Haase den Schuss von Paulick ab, Metzner schoss daneben. Dann das 4:4. Der Schuss von Trinks wurde gerade noch geblockt, aber der Ball kam zu Hugh Graham, der ins kurze Eck traf. Geras Trainer sah nun die Rote Karte. Das war Weida aber nicht genug. In Minute 91 schickte Maximilian Dörlitz den Kanadier Graham auf der rechten Seite steil. Dessen Eingabe lenkte Torjäger Oliver Peuker über die Linie. Grenzenloser Weidaer Jubel nach dem 5:4. Leider stürmten auch jubelnde Weidaer Kinder aufs Feld, genau wie in der Nachspielzeit Zuschauer aus dem Geraer Block. Beides wird ein Nachspiel haben, genau wie die Geraer Szene gegen den Schiedsrichter nach Schlusspfiff.

Fazit: Aber die drei Punkte blieben auf dem Roten Hügel. Erneut ein Derbysieg des FC Thüringen gegen Wismut Gera. Aber die Wismut- Elf hatte sich nichts vorzuwerfen, gingen sie doch in Unterzahl zweimal in Führung und machten Weida das Leben sehr schwer. Am kommenden Freitag steigt schon das nächste Ostthüringenderby, wenn Weida um 18 Uhr beim FSV Schhleiz antritt.