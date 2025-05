Weida gewinnt an den Saalewiesen

Bei Weida fehlten Dominic Schmidt, Kache und Liubchenko verletzungsbedingt, ebenso wie der langzeitverletzte David Oxenfahrt. Saalfeld wollte aus der Partie gegen Weida unbedingt etwas mitnehmen, denn es war das letzte Heimspiel der Männer von den Saalewiesen in dieser Saison. In den letzten vier Spielen muss der FC ausnahmslos auswärts ran.

Beim Gastgeber verletzte sich schon in der Anfangsphase Felix Hutschenreuter und musste durch Rabel ersetzt werden. Weida begann druckvoll. Nach Steilpass von Dustin Schmidt klärte Torwart Onyshchenko per Kopf vor die Füße von Peuker, der aber neben das Tor schoss. Dann war erneut Dustin Schmidt der Vorbereiter, aber der Versuch von Hugh Graham wurde zur Ecke geklärt. Saalfeld ging nun fast in Führung, aber Brömels Geschoss klatschte an die Querlatte des Weidaer Tores. Der nächste Kopfball von Fehler war nicht scharf genug, um im Tor zu landen. Wenig später erkämpfte Diego Pohl den Ball, seine Flanke konnte Tobias Metzner aber nicht verwerten. Saalfeld versuchte es durch seinen besten Torschützen Stan Kleyla, aber Till Schöneich und Torwart Christoph Haase klärten die Situation. So ging es bei schönstem Sonnenwetter torlos in die Kabinen.

Der zweite Durchgang begann mit einer gefährlichen Peuker- Eingabe, die ohne Abschluss in der Mitte blieb. Zehn Minuten nach Wiederbeginn das Tor des Tages. Oliver Peuker nutzte ein Fehlabspiel von Saalfelds Kapitän Burghause und vollendete gekonnt. Sein 20. Saisontreffer und die alleinige Führung in der Torschützenliste der Landesliga. Der nächste Abwehrfehler des Gastgebers brachte fast das 2:0 für Weida, aber Graham schoss am langen Eck vorbei. Dann bereitete Graham vor und der Flugkopfball von Peuker wurde auf der Linie geklärt. Saalfeld hatte noch eine Großchance. In der 80. Minute blieb ein Foul an Weidas Kapitän Maximilian Dörlitz ungeahndet, Haase verhinderte den Ausgleich. Fünf Minuten vor dem Abpfiff rutschte der eingewechselte Max Wetzel an Peukers Eingabe vorbei, eine weitere gute Möglichkeit für den FC Thüringen. In einem nicht gerade hochklassigen Spiel nahm Weida die drei Punkte mit in die Osterburgstadt.

Fazit: 50 Punkte und 60 Tore stehen zu Buche, Platz Vier scheint ungefährdet. Es geht mit den letzten beiden Heimspielen weiter, nächsten Sonnabend gegen den SV 09 Arnstadt und dann erst am 31. Mai gegen Geratal. Der Saisonhöhepunkt ist nun durch den Aufstieg von Dynamo Dresden auch sicher. Der Aufsteiger zur 2. Bundesliga gastiert am 27. Juni auf dem Roten Hügel.