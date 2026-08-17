Weida feiert den Derbysieg

Die Verlegung auf Freitagabend machte sich somit bezahlt. In der letzten Saison hatte Westvororte beide Punktspiele gegen Weida gewonnen. Der FC Thüringen ging mit dem festen Vorsatz in die Partie, dies zu ändern.
BERICHT von Volker Georgius // FCTW
Nach einer Stunde ein schneller Weidaer Angriff über die rechte Seite. Fromm-Kruschel flankte auf Peuker, der leitete weiter auf Leon Gentsch und es stand 2:0. Wenig später ein Freistoß des stark spielenden aus Rudolstadt gekommenen Max Zerrenner auf Gentsch, der im Strafraum gefoult wurde. Es gab den zweiten Elfmeter für Weida. Erneut trat Peuker an, diesmal war Tämmler in der Ecke, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Beide Trainer schöpften bei der Hitze das Wechselkontingent voll aus. Westvororte gab nicht auf, wollte einen Treffer erzielen. Als Soldera außerhalb des Strafraumes rettete, gab es Freistoß für den Gast, aber der folgende Kopfball verfehlte den Weidaer Kasten. Die Randgeraer erarbeiteten sich nun eine Reihe von Eckbällen, der Kopfball von Lätz wurde abgewehrt. Dann lief Peuker allein auf das Tor zu, aber Tämmler konnte klären.
Fazit: Weida landete damit den zweiten klaren Heimsieg. Jetzt muss auch von auswärts etwas mitgebracht werden. Dazu bietet sich doppelte Gelegenheit. Am kommenden Samstag gastiert der FC Thüringen im Landespokal beim SV 08 Steinach und am Freitag, den 28. August gehts nach Schleiz.