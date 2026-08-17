Weida feiert den Derbysieg

Nach 90 umkämpften Minuten gelang dies nach starker Gegenwehr der Scheubengrobsdorfer. Die erste Chance hatte Weida, als der agile Maurice Fromm-Kruschel schoss, aber Tämmler im Gästetor parieren konnte. Dann rettete er gegen den durchgebrochenen Peuker. Nun hatte auch der Gast eine sehr gute Chance, aber Winefeld schoss flach am langen Eck des Weidaer Tores vorbei. Nach Foul an Gentsch landete Fromm-Kruschels Freistoß in der Mauer. Erneut versuchte es Weidas Nr. 8, schoss aber vorbei. Dann musste Till Schöneich mit letztem Einsatz gegen den freien Hoffmann retten. Nach Freistoß für Westvororte köpfte Leopold neben das Tor. Als Fromm-Kruschel im Strafraum gefoult wurde, zeigte der Schiedsrichter sofort auf den Elfmeterpunkt. Oliver Peuker verwandelte den Strafstoß sicher zur Weidaer Führung. In der Nachspielzeit des 1. Durchganges, bedingt durch die diesmal notwendige Trinkpause, ein Versuch von Wolff aus der Drehung, aber Soldera hielt. Bei zwei Möglichkeiten für Weida durch Peuker und Sevcuks lag das 2:0 in der Luft.

Nach einer Stunde ein schneller Weidaer Angriff über die rechte Seite. Fromm-Kruschel flankte auf Peuker, der leitete weiter auf Leon Gentsch und es stand 2:0. Wenig später ein Freistoß des stark spielenden aus Rudolstadt gekommenen Max Zerrenner auf Gentsch, der im Strafraum gefoult wurde. Es gab den zweiten Elfmeter für Weida. Erneut trat Peuker an, diesmal war Tämmler in der Ecke, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Beide Trainer schöpften bei der Hitze das Wechselkontingent voll aus. Westvororte gab nicht auf, wollte einen Treffer erzielen. Als Soldera außerhalb des Strafraumes rettete, gab es Freistoß für den Gast, aber der folgende Kopfball verfehlte den Weidaer Kasten. Die Randgeraer erarbeiteten sich nun eine Reihe von Eckbällen, der Kopfball von Lätz wurde abgewehrt. Dann lief Peuker allein auf das Tor zu, aber Tämmler konnte klären.