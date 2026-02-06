Weida erweitert Frauenbereich Der FC Thüringen Weida hat seit dem Jahr 2020 den Frauenbereich wieder fest im Vereinsleben integriert und diesen seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Aktuell spielen die Weidaerinnen in der Thüringenliga und bieten vielen Mädchen sowie Frauen aus dem ostthüringischen Raum eine fußballerische Heimat. Der Verein investiert dabei intensiv in diesen Bereich. von FC Thüringen Weida · Heute, 11:34 Uhr · 0 Leser

Selina Rolle, Tina Pieper und Nick Schubert haben ein neues Projekt für den Frauenbereich auf dem Roten Hügel gestartet, – Foto: Björn Walther

Die Damen werden gut ausgestattet, verfügen über eine eigene Kabine im Sportpark Roter Hügel und erhalten regelmäßig neue Impulse zur sportlichen und strukturellen Weiterentwicklung. Um den Frauenbereich weiter zu stärken, möchte der FC Thüringen Weida nun auch einer Altersklasse eine Perspektive bieten, die im Fußball häufig weniger Beachtung findet.

Ab dem 4. Mai 2026 startet auf dem Roten Hügel eine Ü35-Frauenmannschaft. Das Angebot richtet sich an die Damen, die in der Vergangenheit bereits Fußball gespielt haben, aktuell aber aus beruflichen oder privaten Gründen nicht mehr regelmäßig im klassischen Spielbetrieb aktiv sein können. Geplant ist ein Training pro Woche ohne Teilnahme am offiziellen Spielbetrieb. Im Mittelpunkt steht dabei der Fußball in entspannter Atmosphäre. Aus organisatorischen Gründen ist derzeit der Montag als Trainingstag vorgesehen. Die Vereinsführung möchte hierzu jedoch gemeinsam mit den interessierten Frauen ins Gespräch kommen, um gegebenenfalls einen besser passenden Trainingstag festzulegen, der dann zur neuen Saison angepasst werden kann. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Projekts ist die offene und unverbindliche Gestaltung zum Start. Der FC Thüringen Weida erhebt zunächst keinen Mitgliedsbeitrag für Interessentinnen. Ziel ist es, den Frauen die Möglichkeit zu geben, den Sportpark Roter Hügel, das Vereinsleben und das Projekt in Ruhe kennenzulernen, bevor sie eine Entscheidung über eine Mitgliedschaft treffen. Sobald das Teilnehmerfeld feststeht, sollen gemeinsam weitere Themen besprochen werden. Dazu zählen unter anderem Trainingsmöglichkeiten in den Wintermonaten, eine mögliche Teilnahme an kleinen Turnieren oder gelegentliche Freundschaftsspiele. All diese Punkte sind Optionen, über die gemeinsam entschieden werden kann. Die ehemalige Kapitänin der Weidaer Frauenmannschaft Tina Pieper war selbst viele Jahre aktiv am Ball, möchte das Projekt mit hoher Einsatzbereitschaft unterstützen und blickt der neuen Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen: „Ich habe mich mit vielen ehemaligen Mitspielerinnen und Weggefährtinnen unterhalten. Dabei haben wir uns sehr offen über unterschiedliche Bedürfnisse und auch über die Gründe ausgetauscht, warum ein aktiver Spielbetrieb für viele nicht mehr möglich ist. Trotzdem muss man nicht komplett auf seine geliebte Sportart verzichten. Genau aus diesem Grund haben wir bewusst eine Möglichkeit geschaffen, um Frauen ab 35 wieder an den Fußball heranzuführen.“



Ab dem 4. Mai 2026 startet die Ü35 Frauenmannschaft des FC Thüringen Weida. Interessierte Frauen für diesen Altersbereich sind herzlich willkommen. – Foto: FC Thüringen Weida

Mit der Gründung der Ü35 Frauenmannschaft setzt der FC Thüringen Weida ein weiteres Zeichen für die nachhaltige Entwicklung des Frauenfußballs im Verein und schafft ein zusätzliches Angebot für die Damen, die dem Fußball weiterhin verbunden bleiben möchten. Für Präsident Nick Schubert schließt der Verein damit eine bislang kaum beachtete Lücke im regionalen Fußballangebot: „Erfahrene Frauen sind für eine Gemeinschaft eine große Bereicherung. Sie bringen Stabilität, Verlässlichkeit und ein tiefes Verständnis für Werte und Zusammenhalt im Vereinsleben mit, das weit über den sportlichen Aspekt hinausgeht. Wer Familie, Beruf und Alltag organisiert, weiß Termine zu schätzen, hält Absprachen ein und übernimmt Verantwortung. Genau diese Verlässlichkeit ist für einen Verein von unschätzbarem Wert. Mit der Ü35 Frauenmannschaft schaffen wir bewusst ein Angebot für Frauen, die dem Fußball verbunden bleiben möchten und gleichzeitig unseren Verein mit Erfahrung, Engagement und Persönlichkeit nachhaltig stärken. Diese Mischung ist ein wichtiger Baustein für eine gesunde und zukunftsorientierte Vereinsentwicklung.“



