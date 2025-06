Im Jahr 2023 verpasste der FC Thüringen Weida die große Sensation im Elfmeterschießen. – Foto: Nick Schubert

Weida erneut bei Deutscher Meisterschaft In genau einer Woche beginnt für die Ü32-Auswahl des FC Thüringen Weida das nächste große Kapitel: Am Donnerstag, dem 19. Juni, reist das Team zur Deutschen Meisterschaft der Senioren nach Schneverdingen in Niedersachsen.

Nach den bisherigen Teilnahmen in Neuenburg am Rhein und Hildesheim ist der FC Thüringen Weida zum dritten Mal in Folge dabei. Die Alten Herren, die sich erst kürzlich die Landesmeisterschaft sichern konnten, vertreten als frischgebackener Titelträger erneut den Freistaat auf Bundesebene. Gemeinsam mit Spielern des SV Stahl Unterwellenborn tritt man in diesem Jahr im Rahmen einer Spielgemeinschaft an. Die Zusammenarbeit basiert auf gewachsenen sportlichen Verbindungen und gegenseitiger Wertschätzung.

In der Vorrunde startet die Mannschaft in Gruppe D des insgesamt 40 Teams umfassenden Teilnehmerfeldes. Dort trifft Weida unter anderem auf bekannte Gegner: Mit dem SV Blau Weiß Neuhof und dem FC Neuenburg stehen zwei Teams gegenüber, die in den letzten Jahren jeweils Gastgeber des Turniers waren. Komplettiert wird die Gruppe durch DJK Blau Weiß Mintard und den SSV Vorsfelde. Ziel ist das Erreichen des Achtelfinals, wofür mindestens Platz zwei in der Gruppe notwendig ist. 2023 gelang dies eindrucksvoll mit dem Gruppensieg, ehe das Team am Ende Rang zehn belegte. Im vergangenen Jahr hingegen verpasste man die K.o.-Runde nur knapp durch eine Niederlage gegen Fortuna Köln.

Erinnerungen an die letzte Deutsche Meisterschaft werden wach, als das Ü32-Team von Weida 10. Platz wurde. – Foto: © FCTW

Der Thüringenmeister zeigt sich vor der Abreise selbstbewusst. Der kürzlich errungene Landestitel hat nicht nur den Startplatz 2026 gesichert, sondern auch zusätzliche Motivation freigesetzt. Die Reise nach Schneverdingen beginnt am 19. Juni in den frühen Morgenstunden. Rund 420 Kilometer trennen den FC Thüringen Weida vom Austragungsort. Die Mannschaft übernachtet in einem Hotel in Soltau, bevor am Freitag das Turnier eröffnet wird. Der Spielplan sieht am Freitag zwei Partien vor: Um 17:00 Uhr trifft die Mannschaft zunächst auf den SSV Vorsfelde, um 18:00 Uhr folgt das Duell mit DJK Blau Weiß Mintard. Am Samstag folgen die Begegnungen gegen den FC Neuenburg (10:30 Uhr) und den SV Blau Weiß Neuhof (11:30 Uhr), ehe – im Falle einer erfolgreichen Vorrunde – direkt im Anschluss die K.o.-Phase beginnt. Der Kader umfasst 19 Spieler, darunter mit Dimo Raffel, Sebastian Görler und Danny Müller auch drei Akteure, die in der Vergangenheit bereits für Weida aktiv waren. Kader FC Thüringen Weida / SG mit SV Stahl Unterwellenborn: