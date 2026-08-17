Weida entscheidet Derby mit zwei Elfmetern

– Foto: Reimar Tiesler

Die Gastgeber hatten die erste gute Möglichkeit der Partie, doch Westvororte-Keeper Jonas Tämmler war bei einem Abschluss aus dem Rückraum zur Stelle und entschärfte anschließend auch die gefährliche Ecke. Die Gäste fanden anschließend immer besser ins Spiel. Nach einer Flanke von Franz Hoffmann scheiterte Philipp Rehnelt per Kopf an Weidas Torhüter Soldera, ehe die Westvororte-Elf ihre bis dahin beste Gelegenheit hatte: Lenny Schumann setzte Sascha Winefeld mit einem Steckpass in Szene, der frei auf das Tor zulief, den Ball jedoch knapp am langen Pfosten vorbeischob. Selbst Weidas Trainer Peter Dauel räumte nach der Partie ein, dass das Spiel möglicherweise einen anderen Verlauf genommen hätte, wenn diese Chance genutzt worden wäre. Weida blieb mit Pässen in die Spitze gefährlich, doch Tämmler war mehrfach aufmerksam zur Stelle. Auf der anderen Seite hatten die Gäste weitere gute Ansätze und ließen den favorisierten Gastgeber kaum zur Entfaltung kommen. Nach einer halben Stunde war die Partie weiterhin völlig offen. In der 34. Minute fiel dann jedoch die Führung für Weida: Daniel Zschille ließ im Strafraum das Bein stehen, der Weidaer Angreifer nahm den Kontakt an und der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Oliver Peuker verwandelte sicher zum 1:0.

Westvororte zeigte sich davon keineswegs geschockt und blieb aktiv. Kurz vor der Pause hatte Jannik Wolff noch eine gute Möglichkeit aus kurzer Distanz, brachte den Ball aber nicht entscheidend auf das Tor. So ging es mit der knappen Weidaer Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zunächst ausgeglichen, ehe sich die Begegnung innerhalb weniger Minuten zugunsten der Gastgeber entschied. In der 60. Minute verlor Westvororte einen Zweikampf nahe der gegnerischen Grundlinie und Weida schaltete blitzschnell um. Nach dem Angriff über das gesamte Feld war Tämmler mit den Fingerspitzen noch am Ball, konnte den Pass auf den freistehenden Leon Gentsch aber nicht verhindern. Der musste aus kurzer Distanz nur noch einschieben – 2:0.