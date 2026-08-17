Weida entscheidet Derby mit zwei Elfmetern

Zwei verwandelte Strafstöße von Oliver Peuker sowie ein Treffer von Leon Gentsch sorgten letztlich für die Entscheidung zugunsten der Weidaer.
BERICHT in Anlehnung an TSV Gera-Westvororte (Facebook)
Weida blieb mit Pässen in die Spitze gefährlich, doch Tämmler war mehrfach aufmerksam zur Stelle. Auf der anderen Seite hatten die Gäste weitere gute Ansätze und ließen den favorisierten Gastgeber kaum zur Entfaltung kommen. Nach einer halben Stunde war die Partie weiterhin völlig offen. In der 34. Minute fiel dann jedoch die Führung für Weida: Daniel Zschille ließ im Strafraum das Bein stehen, der Weidaer Angreifer nahm den Kontakt an und der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Oliver Peuker verwandelte sicher zum 1:0.
Westvororte zeigte sich davon keineswegs geschockt und blieb aktiv. Kurz vor der Pause hatte Jannik Wolff noch eine gute Möglichkeit aus kurzer Distanz, brachte den Ball aber nicht entscheidend auf das Tor. So ging es mit der knappen Weidaer Führung in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zunächst ausgeglichen, ehe sich die Begegnung innerhalb weniger Minuten zugunsten der Gastgeber entschied. In der 60. Minute verlor Westvororte einen Zweikampf nahe der gegnerischen Grundlinie und Weida schaltete blitzschnell um. Nach dem Angriff über das gesamte Feld war Tämmler mit den Fingerspitzen noch am Ball, konnte den Pass auf den freistehenden Leon Gentsch aber nicht verhindern. Der musste aus kurzer Distanz nur noch einschieben – 2:0.
Nur vier Minuten später zeigte der Unparteiische erneut auf den Punkt. Wieder trat Oliver Peuker an und wieder blieb er nervenstark. Tämmler war zwar noch mit den Fingerspitzen am Ball, konnte den dritten Weidaer Treffer aber nicht verhindern. Aus einem offenen Spiel war damit innerhalb kürzester Zeit eine klare Angelegenheit geworden.
Trotz des Rückstands gab sich Westvororte nicht auf. Markus Klotz wurde nach einem starken Pass allein auf das Weidaer Tor geschickt, kurz vor dem Strafraum jedoch vom herauskommenden Torhüter zu Fall gebracht. Mehr als ein indirekter Freistoß folgte nicht. Auch in der Schlussphase suchten die Gäste weiter den Weg nach vorne. Ein Abschluss nach einer Ecke wurde ebenso noch geblockt wie ein Kopfball von Daniel Zschille nach Freistoß von Tim Richter. Bei einer weiteren Gelegenheit kam ein Weidaer Verteidiger gerade noch vor dem einschussbereiten Jannik Wolff an den Ball.
Am Ende brachte Weida die Führung routiniert über die Zeit und durfte sich über einen 3:0-Derbysieg freuen. Für Westvororte blieb trotz der Niederlage vor allem die Erkenntnis, dass die Mannschaft beim hochgehandelten Favoriten über lange Phasen auf Augenhöhe agierte und sich zahlreiche gute Möglichkeiten erspielte. Entscheidend war letztlich die höhere Effektivität der Gastgeber, die ihre Chancen konsequenter nutzten und mit zwei Elfmetern den Grundstein für den Heimsieg legten. Nun gilt es für die Geraer, die positiven Ansätze mitzunehmen und sich auf das Pokalspiel am Freitagabend bei den Eurotrink Kickers vorzubereiten.