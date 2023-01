– Foto: Thomas Gorlt

Weida dreht in Auerbach - Wetzel trifft doppelt Bei winterlichen Bedingugnen gastierte die SpG FC Thüringen Weida im ersten Testspiel bei der 2. Mannschaft der Auerbacher, die in der Landesklasse West in Sachsen Platz 6 belegt, nur einen Punkt hinter dem Zweiten Lok Zwickau.

Auf dem schneebedeckten Kunstrasen mussten erst einige Räumarbeiten absolviert werden, ehe der Anstoß erfolgen konnte. BERICHT von Volker Georgius // FC Thüringen Weida