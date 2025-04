Weida baut Siegesserie aus

Bei Weida fehlten allerdings die beiden Torgaranten Oliver Peuker und Christopher Lehmann. Sie wurden durch Tobias Metzner und Maximilian Wetzel ersetzt. Beide hatten mit je einem Tor massgeblichen Anteil am klaren Auswärtssieg.

Der erste Weidaer Treffer gelang Tobias Metzner, der eine Flanke in die Maschen köpfte. Es war sein Geburtstagstor, denn er feierte am Freitag seinen 32. Außerdem war es das 50. Saisontor des FC Thüringen. Wenig später die Großchance des Gastgebers auf den Ausgleich, aber Neefe traf von der Strafraumkante nur den Pfosten. Dann tat sich 20 Minuten lang wenig, ehe Franz an Weidas Torwart Haase scheiterte. Weida hatte nun bis zur Pause gute Gelegenheiten, die Führung auszubauen. Kache hatte das zweite Tor auf dem Fuß, wurde aber im letzten Moment noch geblockt. Schöneichs straffen Schuss hielt Weimars Torhüter Stern. Bei Ilja Sevcuks Schuss rettete Müller auf der Torlinie.