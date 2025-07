Weida auch im dritten Test siegreich

Schon vor Ablauf der ersten Minute eine Riesenchance für Weida. Robin Paulick konnte aber den Torwart des FSV freistehend nicht überwinden. Wenig später rettete der Keeper erneut, diesmal gegen Hugh Graham. Dann war es aber soweit. Eine präzise nach innen getretene Ecke von Ilja Sevcuks köpfte Till Schöneich gegen seinen alten Zwickauer Verein in die Maschen. Noch einmal war es Schöneich, doch diesmal auf der anderen Seite rettete er per Kopf kurz vor der eigenen Torlinie. Nach einer halben Stunde der zweite Weidaer Treffer. Der von der Bundeswehr zurückgekehrte Sebastian Krehl, im linken Mittelfeld aufgeboten, flankte nach innen und Hugh Graham traf per Dropkick. Nach Grahams Solo scheiterte dann Björn Trinks am Zwickauer Torhüter, eine weitere Riesenchance für den FC Thüringen. Fünf Minuten vor der Halbzeit verkürzte der Gastgeber auf 1:2, als Jannes Illing in der Mitte zum Schuss kam.

In der Pause wechselte Zwickau komplett durch und brachte 11 neue Akteure. Bei Weida stand nun der in der Woche von Wismut Gera gewechselte 20- jährige Torwart Lucas Soldera zwischen den Pfosten. Außerdem kamen mit Kuhn, Peuker, Metzner und Meinhardt frische Kräfte. Die ambitionierten Zwickauer drängten nun auf den Ausgleich. Soldera musste sein ganzes Können aufbieten, um gegen Rudolph das 2:2 zu verhindern. Dann schoss Anger völlig frei über das Weidaer Tor. Bei einem Pfosten schuss des FSV hatte Weida Glück, fing sich aber nun und übernahm wieder die Spielregie. Nach 70 Minuten kamen drei der zur Pause ausgewechselten Spieler noch einmal in die Partie. Diego Pohl verhinderte mit letztem Einsatz einen Treffer des Gastgebers. Nun entschieden die cleveren Weidaer die Partie endgültig. Oliver Peuker war auf der linken Seite durchgelaufen, nach Doppelpass mit Christopher Lehmann kam er in Schussposition und traf aus spitzem Winkel flach ins lange Eck.

Fazit: Zum dritten Mal bieb Weida damit in der Vorbereitung gegen einen Kontrahenten aus dem Freistaat Sachsen siegreich. Am kommenden Wochende fahren die Weidaer ins Trainingslager und spielen am Samstag, 15:00 Uhr beim Radebeuler BC.