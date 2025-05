Weichs schiebt sich auf Platz eins – Die Woche der Entscheidung

Einen Spieltag vor Saisonschluss hat es in der Fußball-Kreisklasse München 1 einen Wechsel an der Spitze gegeben: Der SV Weichs schlug Tabellenführer Günding glatt 4:1 und schob sich nach vorn auf Rang eins.

Beide Mannschaften haben 52 Punkte. Am kommenden Wochenende können die Weichser in Niederroth den Meistertitel klarmachen, den direkten Vergleich gegenüber Günding haben sie gewonnen. Halbwegs im Rennen um den Aufstieg in die Kreisliga ist noch der Tabellendritte Bergkirchen mit 50 Punkten.

Weil es gestern eine 1:3-Niederlage in Bergkirchen gab, ist der SV Odelzhausen noch nicht aus dem Schneider, was den Abstieg betrifft. Denn das gestern mit 7:1 gegen Fixabsteiger ASV Dachau II siegreiche AEG Dachau kann am letzten Spieltag noch Odelzhausen einholen und den Relegationsplatz verlassen. Die Dachauer Griechen haben 21, der SVO, der den Klassenerhalt schon sicher wähnte, hat 22 Punkte. AEG beschließt die Saison in Ampermoching, Odelzhausen spielt gegen Hilgertshausen.

Alle Fragen beantwortet in der Kreisliga München 1

In der Kreisliga München 1 sind einen Spieltag vor Saisonschluss fast alle Fragen beantwortet: Meister und Direktaufsteiger ist der TSV 54 – DJK München. Verfolger SV Olympiadorf kann zwar kommendes Wochenende theoretisch nach Punkten gleichziehen, aber der Spitzenreiter hat das wesentlich bessere Torverhältnis. Der direkte Vergleich beider Mannschaften ist unentschieden. Möglich ist noch, dass der SV Lohhof den Tabellenzweiten und Relegationsteilnehmer Olympiadorf abfängt.

Rettende Ufer oder Abstieg?

In die Abstiegsrelegation gehen der TSV Eintracht Karlsfeld II und der TSV Dachau II. Absteiger in die Kreisklasse sind die SpVgg Erdweg und der SC Inhauser Moos.