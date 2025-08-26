Weichs punktet zum Heimauftakt – 1865 Dachau II besiegt Feldmoching

SV Weichs – TSV Eintracht Karlsfeld II 2:2 (2:1): Der Aufsteiger SV Weichs hat sich bei seiner Heimpremiere in der Kreisliga gleich einmal einen Punkt gesichert. Gegen die Zweitvertretung des TSV Eintracht Karlsfeld musste die Elf von Trainer Robert Böttcher aber früh einem Rückstand hinterherlaufen, denn Manuel Zirkler traf nach einem langen Diagonalball in der 5. Minute für die Gäste. Doch der SVW antwortete prompt: Tim Szeidl glich nur fünf Minuten nach einem Karlsfelder-Ballverlust aus. Weichs witterte seine Chance und drehte die Partie noch vor der Pause. Nach einem weiteren Patzer der Eintracht nutzte Drazen Kober die Gelegenheit und stellte in der 33. Minute auf 2:1.

In der Schlussphase war Karlsfeld dem Sieg näher. Für den Aufsteiger aus Weichs gleich einmal der erste Punkt in dieser Saison, für die Eintracht eine Leistung, auf die Trainer Lumia aufbauen möchte.

Karlsfeld – ohne Jonas Kuhn angetreten, der in mittlerweile in der Landesliga für Furore sorgt – wirkte phasenweise fahrig. Trainer Giuliano Lumia nahm Anpassungen vor – und die zahlten sich aus: Mit einem kompakteren Zentrum nahmen die Gäste dem Weichser Offensivspiel den Schwung. Und trotz einer Zeitstrafe gelang der Eintracht durch Thomas Weiss der Ausgleich (66.).

TSV Arnbach – TSV Moosach-Hartmannshofen 0:1 (0:1): Das Spiel begann für den TSV Arnbach mit einem Rückschlag: Nach einer Flanke an den zweiten Pfosten kam es zu einem unübersichtlichen Getümmel, bei dem Torhüter Florian Gazdag behindert wurde. Doch das Spiel lief weiter, und Manuel Daumoser drückte den Ball in der 6. Minute über die Linie. Doch Arnbach erholte sich schnell vom Rückstand. Die Elf von Coach Franz Gottwald und dem spielenden Co-Trainer Florian Mayr spielte mutig nach vorne und erarbeitete sich noch in der ersten Halbzeit drei gute Chancen zum Ausgleich. Der fiel allerdings nicht. Auf der anderen Seite verhinderte der Pfosten den zweiten Moosacher Treffer. Ein 1:1 wäre wohl das gerechtere Ergebnis gewesen.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Arnbach den Druck. Angriff um Angriff rollte auf das Gästetor zu, doch entweder war ein Verteidiger im letzten Moment zur Stelle oder die Abschlüsse verfehlten das Ziel knapp. Besonders nach Ecken lag der Ausgleich mehrfach in der Luft. Die größte Möglichkeit vergab kurz vor Schluss Co-Trainer Mayr selbst, als sein Kopfball aus fünf Metern vom Moosacher Keeper Victor Hamm gerade noch pariert wurde.

Es blieb beim 0:1, das aus Arnbacher Sicht doppelt schmerzt, da Moosach als direkter Konkurrent im Ringen um den Klassenerhalt gilt.

SV Sulzemoos – TSV Allach 2:1 (2:0): Ein Match auf Augenhöhe erlebten die Zuschauer in Sulzemoos. Nach 20 Minuten stand es 1:0 für den Gastgeber – durch ein Eigentor von Maxim Zakharov. Mit dem Pausenpfiff erhöhte die Mannschaft von SVS-Trainer Manuel Eisgruber durch Philipp Sedlmeir auf 2:0. Der Gastgeber konnte sich allerdings bei seinem Keeper Tobias Wagenpfeil bedanken, der seine Mannschaft ein um andere Mal vor einem Gegentreffer bewahrte.

Nach der Halbzeit machte Allach weiter Druck. Eine Zeitstrafe für Sedlmeir (72.) nutzten die Gäste schnell aus. Routinier Uli Fries traf in der 75. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer.

„Nach dem 1:2 und den Zehnminuten haben wir mit Mann und Maus verteidigt. Allach hat mächtig Druck gemacht, doch wir haben Stand gehalten“, freute sich der Sportliche Leiter des SVS, Dennis Reith nach dem Spiel.

SpVgg Feldmoching – TSV Dachau 1865 II 0:1 (0:1): Der goldenen Treffer für den TSV 1865 Dachau II erzielte Minel Catic in der 41. Minute, er sorgte damit für einen gelungenen Start seiner Mannschaft in die neue Saison. „Am Anfang war es ein reines Abtasten, beide Teams haben ja praktisch einen neuen Kader, oder sind zumindest stark verändert gegenüber dem vergangenen Jahr“, so Manuel Stangl, Trainer des TSV. Die Pausenführung der Dachauer ging in Ordnung, da der Keeper der SpVgg, Manuel Masata, noch zwei hundertprozentige Chancen zunichtegemacht hatte.

Nach dem Wechsel schaltete 1865 in den Verwaltungsmodus. Dadurch hatte Feldmoching deutlich mehr Ballbesitz, allerdings hatten die Dachauer einige gute Konterchancen, die aber nicht genutzt wurden. So wurde die Partie nach hinten raus immer hektischer, die Stimmung in Feldmoching wurde aufgeheizter. In der Nachspielzeit sah der Dachauer Torwart Korbinian Scherm noch den gelb-roten Karton wegen zweimaligen Zeitspiels, doch nur eine Minute später pfiff Schiedsrichter Tim Polwein die Partie ab.

„Ich bin absolut mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden. Wir haben super verteidigt, und ich denke, der Sieg geht auch in Ordnung“, so der Dachauer Trainer Manuel Stangl.