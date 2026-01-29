Weichenstellung : Trainerwechsel im Sommer

Unser aktueller Coach Gernot Jäckel wird sein Amt im Sommer niederlegen. Wir danken Gernot schon jetzt für seinen Einsatz und wollen die aktuelle Saison gemeinsam erfolgreich zu Ende bringen! 💪

Zur kommenden Saison 2026/27 gibt es Veränderungen auf der Trainerbank der TuS DjK Dreiborn.

Für die Nachfolge konnten wir einen alten Bekannten gewinnen:

Christof Hilgers kehrt nach Dreiborn zurück!

Christof kennt den Verein, das Umfeld und die Mannschaft bestens.

Wir freuen uns riesig, dass er seine Erfahrung ab Sommer wieder bei uns einbringt.

Willkommen zurück an der Seitenlinie, Chris! 🙌



Voller Fokus auf die Rückrunde – und dann mit frischem Wind in die neue Saison! ⚪️🔴