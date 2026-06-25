Weichenstellung in Pampow: Junge Talente für den MSV

– Foto: MSV Pampow

Der MSV Pampow formiert für die neue Saison in der Verbandsliga eine neue, hungrige Mannschaft. Mit den Neuzugängen Alessandro Schnell, Hugo Rotzoll und Tyler Fischer setzt der Verein auf junge, entwicklungsfähige Spieler mit hoher Mentalität. Zudem bleibt eine bewährte Kraft dem MSV sowohl sportlich als auch emotional erhalten.

Mit Alessandro Schnell begrüßt der MSV Pampow einen talentierten Rückkehrer. Der 1,80 Meter große Rechtsfuß wechselt aus der U19 des FC Mecklenburg Schwerin an den Ort, an dem er einst seine allerersten Schritte auf dem Fußballplatz machte. Dass der Weg ihn nun zurück nach Hause führt, sorgt für große Freude im Verein. Schnell bringt viel Ehrgeiz, Motivation und den festen Willen mit, sich sportlich weiterzuentwickeln. Diese Mentalität passt hervorragend zu dem eingeschlagenen Weg des MSV, mit jungen, hungrigen Spielern gemeinsam etwas aufzubauen.

Ein Hüne für die Defensive

Für zusätzliche Stabilität in der Defensive soll künftig Hugo Rotzoll sorgen. Der 1,94 Meter große Defensivspieler wechselt ebenfalls aus der U19-Regionalliga-Mannschaft des FC Mecklenburg Schwerin zum MSV Pampow. Als junger, hungriger und ehrgeiziger Akteur, der mit der richtigen Mentalität ausgestattet ist, fügt er sich perfekt in das Konzept des Vereins ein und soll den Kader gezielt weiter verstärken.

Enorme Laufbereitschaft im Mittelfeld

Als weiterer junger Spieler schließt sich Tyler Fischer dem MSV Pampow an. Der 18-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt von der SG Ludwigslust/Gradow zu den Grün-Weißen. Fischer zeichnet sich durch eine enorme Laufbereitschaft und eine hohe Mentalität aus. Er arbeitet unermüdlich für die Mannschaft, scheut keinen Meter und bringt den unbedingten Willen mit, sich in jedem Training und jedem Spiel weiterzuentwickeln. Mit ihm gemeinsam möchte der Verein eine erfolgreiche Saison gestalten und den nächsten Schritt gehen.

Treuebekenntnis und Familienglück

Neben den drei Neuzugängen gibt es auch eine erfreuliche Nachricht im bestehenden Kader: Maximilian Quade bleibt dem MSV Pampow treu und wird weiterhin das grün-weiße Trikot tragen. Für ihn läuft es aktuell nicht nur auf dem Fußballplatz hervorragend. Erst vor Kurzem ist er zum zweiten Mal Vater geworden – ein emotionaler Höhepunkt, zu dem der Verein ihm und seiner Familie gratuliert und viele schöne gemeinsame Momente wünscht.