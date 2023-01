Weichenstellung in den Fußball-Ligen Rückrunde startet am 26.Februar, bis dahin klären Vereinsvertreter aus allen Ligen letzte Details +++ Besprechungen in Wiesbaden, Weilbach und Seitzenhahn

Wiesbaden/Rheingau-Taunus . Hallenturniere und Spielerwechsel während der bis Ende Januar andauernden Winterperiode prägen derzeit das Geschehen in den heimischen Fußball-Klassen. Doch hinter den Kulissen werden Weichen für den Jahresstart gestellt, der in Wiesbaden am 26. Februar erfolgt. Die gemeinsame Besprechung der Vereinsvertreter aus allen Spielklassen, in deren Rahmen letzte Details geklärt werden, steigt am 1. Februar (19 Uhr) im Vereinsheim von Kreisoberliga-Spitzenreiter SG Germania.

Die gemeinsame Sitzung mit Beteiligten aller Spielklassen ist quasi eine Erfindung aus dem Rheingau-Taunus. Am 6. Februar (19 Uhr, Bürgerhaus Seitzenhahn) wird in gewohnter Manier getagt. Der Liga-Startschuss erfolgt ebenfalls am 26. Februar, der Saisonabpfiff am 6. Juni. Es schließen sich sowohl in Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus Aufstiegsspiele (zur Gruppenliga) und Relegationsentscheidungen an.

Verbandsliga tagt per Videokonferenz: Am 27. Januar (19 Uhr, Vereinsheim Germania Weilbach) steigt die Besprechung der Gruppenliga im Hinblick auf die verbliebenen Spiele. Je nach Lage in Ober- und Verbandsliga steigen in der Gruppenliga bis zu fünf Mannschaften ab. Darüber hinaus ist keine weitere Mannschaft gefährdet. Die Vereine der Verbandsliga Mitte halten ihr Meeting am Donnerstag (26. Januar, 19 Uhr) im Rahmen einer Videokonferenz ab. Erstmals seit zwei Jahren gibt es wieder eine Relegation zur Hessen- beziehungsweise Gruppenliga.