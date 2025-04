Weichenstellung in allen Tabellenregionen - So verläuft Spieltag 24

– Foto: Sascha Drenth

Während sich die Spitzenteams keinen Ausrutscher erlauben dürfen, tobt im Tabellenmittelfeld ein enges Rennen um Stabilität und Richtung. Der 24. Spieltag bringt Klarheit – oder neue Verwicklungen.

Im Freitagsspiel setzte sich Ambergau verdient gegen ein offensiv uninspiriertes Almstedt durch. Matchwinner war Sztyndera mit einem Doppelpack, während die Gäste aus Almstedt zu keiner Zeit Zugriff auf die Partie fanden. Für Ambergau bedeutet der Erfolg den vorläufigen Sprung auf Platz elf – für Almstedt ein Rückschritt im Rennen um die vorderen Plätze.



Der Tabellendritte aus Alfeld gastiert beim Zehntplatzierten Sarstedt. Die Gäste wollen den positiven Lauf nach dem Erfolg unter der Woche in Borsum (2:0) fortsetzen und ihren Platz im Spitzenfeld festigen. Sarstedt hingegen muss nach zuletzt zwei Niederlagen dringend punkten, um den Anschluss ans sichere Mittelfeld nicht zu verlieren. Der Fokus liegt auf der Alfelder Offensive, die aktuell zu den treffsichersten der Liga zählt.

Morgen, 15:00 Uhr SC Harsum SC Harsum SV Einum SV Einum 15:00



Im Duell zweier kompakter Mannschaften aus dem Mittelfeld empfängt Harsum den punktgleichen SV Einum. Beide Teams haben sich in den letzten Wochen defensiv stabil gezeigt. Einum überzeugte jüngst mit dem Offensivwirbel gegen Concordia (7:2), während Harsum eine empfindliche Niederlage gegen Himmelsthür wegstecken musste. Die Partie verspricht Spannung und könnte ein Fingerzeig für die weitere Saison sein.



Der Tabellenletzte Concordia empfängt den formstarken TSV Giesen, der sich mit einem Auswärtssieg im oberen Mittelfeld festsetzen könnte. Für die Gastgeber ist der Klassenerhalt nur noch theoretisch erreichbar. Giesen wird sich der Favoritenrolle bewusst sein – alles andere als drei Punkte wäre eine Überraschung.



Lamspringe hat mit dem jüngsten Sieg gegen Sarstedt ein Ausrufezeichen gesetzt, erwartet nun aber mit Spitzenreiter Neuhof eine andere Herausforderung. Die Gäste aus Neuhof dürfen sich im engen Titelrennen keinen Patzer erlauben, besonders da Verfolger Ochtersum in Lauerstellung liegt. Lamspringe hat jedoch mehrfach bewiesen, dass man ihnen auf heimischem Platz alles abverlangen muss.

Morgen, 15:00 Uhr VfL Borsum VfL Borsum TSV Holenberg Holenberg 15:00



Nach der Heimniederlage gegen Alfeld will Borsum gegen das abstiegsbedrohte Holenberg zurück in die Spur finden. Die Gäste stehen auf Rang 15 und benötigen dringend Zählbares, um den Anschluss an Pattensen nicht zu verlieren. Borsum ist jedoch zu Hause erfahrungsgemäß stabil und wird mit einem Sieg den Druck auf die Konkurrenz aufrechterhalten.



Die zweite Mannschaft des TSV Pattensen empfängt mit Himmelsthür einen der konstanteren Mittelfeldakteure. Für Pattensen zählt im Abstiegskampf jeder Punkt, doch Himmelsthür ist mit seiner kompakten Spielweise und schnellen Umschaltmomenten ein gefährlicher Gegner. Ein offenes Duell mit Potenzial zur Überraschung.



Das Duell zweier formstarker Mannschaften dürfte eines der Highlights des Spieltags werden. Tabellenführer Ochtersum will gegen Schliekum den Platz an der Sonne verteidigen, doch die Gäste haben sich zuletzt eindrucksvoll mit einem 5:2 in Schliekum zurückgemeldet. Besonders das Duell der Offensivreihen verspricht viel: Ochtersum mit effizientem Kombinationsspiel, Schliekum mit individueller Klasse.