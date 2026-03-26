Weichenstellung im Süden: Favoritencheck und Existenzkampf

– Foto: Frank Thiemig

In der Landesliga Süd steht der 20. Spieltag an, der maßgeblichen Einfluss auf die Konstellation im Titelrennen und im Tabellenkeller haben könnte. Während der FSV 63 Luckenwalde II versucht, seinen Vorsprung an der Spitze zu wahren, stehen die Verfolger vor lösbaren, aber richtungsweisenden Aufgaben. Im Tabellenende kämpfen die Mannschaften unterdessen um den Anschluss, um den drohenden Abstieg in den verbleibenden Partien noch abzuwenden.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Morgen, 19:30 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf SV Victoria Seelow Seelow 19:30 PUSH

Das Wochenende wird am Freitagabend in Wernsdorf eröffnet. Der Tabellenzehnte empfängt den aktuell Zweitplatzierten aus Seelow, der mit 43 Punkten nur drei Zähler hinter der Spitze liegt. Seelow hat zudem noch Nachholspiele in der Hinterhand, was die Bedeutung dieser Partie unterstreicht. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Erfolg für die Victoria, die auch diesmal als Favorit in die Begegnung geht, um den Druck auf Luckenwalde II zu erhöhen.

Sa., 28.03.2026, 12:00 Uhr VfB Trebbin VfB Trebbin VfB 1921 Krieschow Krieschow II 12:00 PUSH

Am Samstagmittag trifft der VfB Trebbin auf die Reserve aus Krieschow. Die Gäste belegen mit 39 Punkten den vierten Rang und halten damit Kontakt zur Führungsgruppe. Trebbin rangiert mit 21 Punkten auf dem elften Platz und benötigt Zähler, um sich weiter vom Tabellenende zu distanzieren. Im ersten Aufeinandertreffen der Saison behielt Krieschow II mit einem deutlichen 3:0-Sieg die Oberhand.

Sa., 28.03.2026, 13:00 Uhr FV Erkner 1920 FV Erkner VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 13:00 live PUSH

Der FV Erkner empfängt am frühen Samstagnachmittag den VfB Hohenleipisch. Für die Gastgeber ist die Situation auf Tabellenplatz 14 bei 13 Punkten kritisch, weshalb Heimpunkte im Kampf um den Klassenerhalt essenziell sind. Ein Blick auf das Hinspiel macht den Hausherren jedoch Mut: Dort gelang Erkner ein 2:0-Auswärtssieg. Hohenleipisch, derzeit Sechster mit 31 Punkten, wird bestrebt sein, dieses Ergebnis zu korrigieren.

Der Tabellenführer aus Luckenwalde tritt beim FC Eisenhüttenstadt an. Mit 46 Punkten führt die FSV-Reserve das Tableau an und möchte die Spitzenposition festigen. Eisenhüttenstadt steht mit 23 Punkten auf dem achten Platz im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die der Spitzenreiter mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Eine ähnlich enge Partie wird auch an diesem Spieltag erwartet.

In Lauchhammer trifft der Vorletzte auf den Tabellendritten. Für den 1. FC Guben (42 Punkte) ist ein Sieg Pflicht, um nach dem jüngsten Punktverlust den Anschluss an Seelow und Luckenwalde nicht zu verlieren. Lauchhammer hat in dieser Saison erst zwei Punkte gesammelt und weist ein negatives Torverhältnis von -61 auf. Das Hinspiel gewannen die Gubener souverän mit 2:0.

Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr SV Döbern SV Döbern SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 15:00 PUSH

Der SV Döbern empfängt den Tabellenfünften aus Ströbitz. Während Ströbitz mit 32 Punkten eine stabile Rolle im oberen Drittel spielt, kämpft Döbern mit 21 Punkten auf Rang 12 um den Verbleib in der Liga. Interessanterweise konnte Döbern das Hinspiel in Ströbitz mit 1:0 gewinnen. Ströbitz wird daher versuchen, diese Niederlage im Rückspiel wettzumachen und den fünften Tabellenplatz abzusichern.

Das Schlusslicht aus Lübben steht vor einer schweren Heimaufgabe gegen die SG Phönix Wildau. Lübben hat nach 18 Spielen lediglich einen Punkt auf dem Konto und musste im Hinspiel eine herbe 1:12-Niederlage hinnehmen. Wildau belegt mit 22 Punkten den neunten Tabellenplatz und möchte mit einem weiteren Erfolg den Platz im Mittelfeld festigen, während Lübben vor allem um defensive Stabilität bemüht sein wird.

Zum Abschluss des Samstags empfängt der FSV Glückauf die SG Großziethen. Die Gastgeber stehen mit 26 Punkten auf dem siebten Rang, während Großziethen mit 14 Punkten auf Platz 13 mitten im Abstiegskampf steckt. Das Hinspiel verlief knapp und endete mit einem 1:0-Sieg für Brieske/Senftenberg. Für die Gäste aus Großziethen ist jeder Punktgewinn wichtig, um den Abstand zum rettenden Ufer zu verkürzen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________