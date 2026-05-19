Weichenstellung für die Zukunft: VfB Zwenkau setzt auf Kontinuität Sowohl das komplette Funktionsteam um Chefcoach Marc Walther als auch Teamplayer David Föth senden ein starkes Aufbruchssignal für die kommende Spielzeit. von red · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jakob Reiche

Der VfB Zwenkau setzt bei seinen Planungen für die kommende Saison auf Stabilität und eingespielte Abläufe. Die Verantwortlichen im Eichholz konnten gleich an mehreren entscheidenden Positionen Vollzug melden. Neben dem gesamten Trainer- und Betreuerstab der ersten Mannschaft hat auch Allrounder David Föth sein Arbeitspapier verlängert und wird weiterhin das blau-weiße Trikot tragen.

Das „Team hinter dem Team“ bleibt komplett an Bord An der Seitenlinie setzt der Verein bewusst auf Vertrauen. Cheftrainer Marc Walther wird die sportliche Entwicklung der ersten Mannschaft auch in der neuen Spielzeit vorantreiben. Ihm zur Seite stehen weiterhin Co-Trainer Christopher Hitschke und Torwarttrainer Robert Staacke. Dass Erfolg auch abseits des Rasens organisiert wird, unterstreichen die Zusagen von Mannschaftsbetreuer Andreas Kraus und Physiotherapeut Michael Kietz, die dem Verein ebenfalls erhalten bleiben. Für den Vorstand ist diese geschlossene Verlängerung ein Meilenstein. Vereinschef Jürgen Schwarz betonte, dass diese Konstellation das ideale Fundament bilde, um den eingeschlagenen Weg mit der jungen Mannschaft nachhaltig fortzusetzen. Auch das Trainerteam blickt voller Vorfreude voraus: Die Rädchen würden perfekt ineinandergreifen, und das enorme Entwicklungspotenzial des Kaders solle in den kommenden Monaten weiter ausgeschöpft werden.

Wichtige Säule auf dem Platz: David Föth verlängert Passend zur personellen Kontinuität auf der Bank gibt es auch im Kader eine wichtige Erfolgsmeldung. David Föth, der im Sommer 2025 vom Radefelder SV nach Zwenkau wechselte, hat sich seit seiner Ankunft Schritt für Schritt zu einer verlässlichen Stütze im Team entwickelt. Föth gilt intern nicht als lauter Wortführer, sondern als besonnener Akteur, der einer Mannschaft durch seine Mentalität Sicherheit verleiht. Trainer Marc Walther sparte nicht mit Lob für den Mittelfeldspieler: „Flöthe ist ein absoluter Teamplayer, wie er im Lehrbuch steht. Er hat sich seit Saisonbeginn persönlich und mental wahnsinnig zum Positiven entwickelt.“