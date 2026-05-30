Weichenstellung für die Zukunft: FCO bindet Spielertrio Der Sachsenligist FC Oberlausitz Neugersdorf treibt seine Personalplanungen für die kommenden Jahre voran. Mit Gabor Zirkel, Benjamin Wendschuh und Niklas Herrmann haben drei feste Größen des aktuellen Kaders ihre Verträge vorzeitig verlängert. von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Frau Pospischil

Während sich die Mannschaft des FC Oberlausitz Neugersdorf im Endspurt der Sachsenliga-Saison befindet, arbeiten die Verantwortlichen im Hintergrund mit Hochdruck an der sportlichen Zukunft. Nachdem vor Kurzem bereits die Rückkehr von Torhüter Max Hübner vermeldet wurde, hat der Verein nun wichtige Säulen des aktuellen Kaders langfristig gebunden. Die Verträge von Benjamin Wendschuh, Gabor Zirkel sowie von Niklas Herrmann wurden jeweils um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2027 verlängert.

Diese Personalentscheidungen setzen ein deutliches Zeichen für Kontinuität. Angesichts des im Sommer bevorstehenden Umbruchs im Kader gelingt es dem FCO damit, ein eingespieltes Gerüst an Leistungsträgern im Verein zu halten. Besondere Symbolkraft besitzt dabei die Verlängerung von Niklas Herrmann. Der 21-jährige Linksfuß, der die Rückennummer zehn trägt, gilt im Verein als Identifikationsfigur. Der FCO sprach in seiner Mitteilung von einem „waschechten Neugersdorfer Jungen“, dessen Verbleib eine „absolut euphorisierende Nachricht“ für das Umfeld sei. Herrmann gehört in dieser Spielzeit mit 25 Einsätzen und vier erzielten Toren zu den verlässlichsten und Elementen im Spiel der Oberlausitzer.

Ebenfalls eine feste Größe im Defensivverbund von Trainer Stefan Richter bleibt Benjamin Wendschuh. Der 24-jährige Abwehrspieler kam in der laufenden Saison auf bislang 24 Einsätze, in denen ihm zwei Treffer gelangen. Seine Vertragsverlängerung sichert dem FCO auch für die kommende Spielzeit die nötige Stabilität in der Hintermannschaft. Komplettiert wird das Trio durch Gabor Zirkel. Der 26-jährige Mittelfeldspieler stand in dieser Saison in 18 Partien auf dem Platz und steuerte einen Treffer bei. Mit seiner Erfahrung soll er auch in der neuen Saison die Fäden im Mittelfeld der Blau-Weißen ziehen.