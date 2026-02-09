Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Weichenstellung beim SC Weisbach
von Marvin Ebert · Heute, 20:34 Uhr · 0 Leser
li nach re. Florian Helm & Kevin Schneider (Co-Trainer ab 2026/2027) – Foto: meb
Weichenstellung beim SC Weisbach: Kevin Schneider wird neuer Co-Trainer
Weisbach. (meb) Beim SC Weisbach sind die Weichen für die sportliche Zukunft gestellt. Zur kommenden Saison 2026/2027 wird es eine personelle Veränderung im Trainerstab der Blau-Weißen geben: Kevin Schneider übernimmt das Amt des Co-Trainers und tritt damit die Nachfolge von Patrick Grimm an.
Der SCW bedankt sich bei Patrick Grimm für seine erfolgreiche Arbeit und Stabilisierung der Mannschaft nach dem Abstieg aus der Kreisliga 2023.
Der Wechsel markiert für Kevin Schneider, der derzeit noch für die SG Rockenau aktiv ist, einen persönlichen Meilenstein. In Weisbach wird der 31-Jährige seine erste Station als Co-Trainer antreten. Die Verantwortlichen des SCW freuen sich darauf, einem motivierten Neuzugang die Chance zu geben, erste Schritte im Trainerbereich zu machen und neue Impulse in die Mannschaft zu tragen.
Mit dieser frühzeitigen Entscheidung schafft der SC Weisbach Klarheit und Planungssicherheit für alle Beteiligten, während der volle Fokus nun auf dem gemeinsamen Ziel für die verbleibende Spielzeit 2025/2026 liegt.