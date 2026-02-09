Weichenstellung beim SC Weisbach

li nach re. Florian Helm & Kevin Schneider (Co-Trainer ab 2026/2027) – Foto: meb

Weisbach. (meb) Beim SC Weisbach sind die Weichen für die sportliche Zukunft gestellt. Zur kommenden Saison 2026/2027 wird es eine personelle Veränderung im Trainerstab der Blau-Weißen geben: Kevin Schneider übernimmt das Amt des Co-Trainers und tritt damit die Nachfolge von Patrick Grimm an.

Der SCW bedankt sich bei Patrick Grimm für seine erfolgreiche Arbeit und Stabilisierung der Mannschaft nach dem Abstieg aus der Kreisliga 2023.

Der Wechsel markiert für Kevin Schneider, der derzeit noch für die SG Rockenau aktiv ist, einen persönlichen Meilenstein. In Weisbach wird der 31-Jährige seine erste Station als Co-Trainer antreten. Die Verantwortlichen des SCW freuen sich darauf, einem motivierten Neuzugang die Chance zu geben, erste Schritte im Trainerbereich zu machen und neue Impulse in die Mannschaft zu tragen.