Weichen neu gestellt Jens Bernd Groh übernimmt SG Ungedanken/Mandern zur Saison 2026/27 von red · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andrea Arrich

Bei der SG Ungedanken/Mandern ist die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt. Knapp zwei Wochen nach der Trennung von Gisbert Ey hat der A-Ligist nach eigenen Angaben einen Nachfolger gefunden: Jens Bernd Groh wird im Sommer 2026 die erste Mannschaft übernehmen. Bis zum Saisonende führt Mathias Siebert das Team interimsweise.

Mit der Entscheidung reagiert der Verein auf eine Entwicklung, die sich intern offenbar über einen längeren Zeitraum angedeutet hatte. Einen einzelnen Auslöser für das Aus von Ey habe es nicht gegeben, betont Steffen Rohleder. Vielmehr sei das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft zunehmend belastet gewesen. „Zwischen Gisbert und der Mannschaft hat es einfach nicht mehr gepasst. Es waren viele Kleinigkeiten, die nicht gestimmt haben. Einen konkreten Auslöser oder gar einen Schuldigen für die Trennung gibt es nicht“, wird Rohleder zitiert. Zugleich nimmt er die Mannschaft ausdrücklich in die Verantwortung, nun eine entsprechende Reaktion auf dem Platz zu zeigen. Vielseitige Erfahrung Die sportliche Leitung setzt mit Groh nun auf einen Neuanfang. „Jens Bernd Groh wird die erste Mannschaft ab Sommer trainieren“, erklärte Mathias Siebert im Namen der Verantwortlichen. Bis dahin gelte es zunächst, die laufende Runde „ordentlich und geschlossen“ zu Ende zu bringen.

Der künftige Coach bringt Erfahrung aus verschiedenen Bereichen des regionalen Amateurfußballs mit. Aktuell trainiert Groh noch die Alten Herren der SG Kirchberg/Lohne/Haddamar. Zuvor war er unter anderem als Trainer der Reserve des FC Domstadt Fritzlar sowie als Co-Trainer bei der FSG Borken/Singlis/Freudenthal tätig. Der 39-Jährige besitzt die C-Lizenz und soll in Ungedanken und Mandern nicht nur fachlich, sondern auch menschlich neue Impulse setzen. Jugend im Fokus Nach Vereinsangaben sprach für Groh neben seiner Vita auch sein Profil. Von seinem Wohnort Fritzlar aus verfüge er über die gewünschte Nähe zum Klub, zugleich aber über eine gewisse Distanz zum unmittelbaren Vereinsumfeld. Vor allem seine junge, ambitionierte und engagierte Art habe den Vorstand überzeugt.