Weichen gestellt

– Foto: Marcel Eichholz

Der FC Hebenshausen stellt nach dem Aufstieg in die Kreisliga A früh die Weichen für die kommende Saison. Wie die HNA berichtete, hat Trainer Gregor Czosnyka seinen Vertrag beim Meister der Kreisliga B Werra-Meißner verlängert. Auch Mark Schalansky bleibt dem Verein als spielender Co-Trainer erhalten, Thorsten Fischer führt seine Arbeit als Betreuer fort.

Damit setzt der FCH nach einer nahezu perfekten Saison auf personelle Kontinuität an der Seitenlinie. Unter Czosnyka blieb Hebenshausen in der abgelaufenen Spielzeit ungeschlagen, gewann den Titel und schaffte den Durchmarsch in die nächsthöhere Klasse. Für die kommende Runde peilt der Verein in der Kreisliga A einen einstelligen Tabellenplatz an und will mit dem Abstiegskampf möglichst nichts zu tun haben.

Neben der bewährten sportlichen Führung baut Hebenshausen weiter auf den bestehenden Kader und die eigene Jugend. Vier A-Jugendliche sollen in den Seniorenbereich aufrücken. Damit geht der Aufsteiger mit klarer Struktur, eingespieltem Trainerteam und gewachsenem Selbstvertrauen in die neue Herausforderung.