Weichen gestellt

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Die SG Englis/Kerstenhausen/Arnsbach treibt ihre Planungen für die Saison 2026/27 früh voran und setzt dabei auf vertraute Gesichter. Mit Daniel Nolting und Sebastian Kaiser übernimmt künftig ein Trainerduo aus den eigenen Reihen, das den Verein, sein Umfeld und die Mannschaft bestens kennt.

Der Verein verbindet die Personalentscheidung mit der Hoffnung auf neue sportliche Impulse. Beide neuen Verantwortlichen waren über viele Jahre in Jugend- und Seniorenmannschaften der SG aktiv und sollen nun an der Seitenlinie Verantwortung übernehmen.

Sebastian Kaiser sprach von einem besonderen Schritt: Für ihn schließe sich bei der SG ein Kreis, nachdem er dort selbst lange auf dem Platz gestanden habe. Dass er seine erste Trainerstation gemeinsam mit seinem früheren Mitspieler Daniel Nolting antreten könne, mache die Aufgabe umso reizvoller. Auch Nolting betonte die enge Verbundenheit zu seinem Heimatverein. Die Umstrukturierung innerhalb des Klubs habe ihn in den Gesprächen überzeugt, nun gehe es darum, den Kader in der Breite weiterzuentwickeln und eine schlagkräftige Mannschaft für die neue Runde zu formen.