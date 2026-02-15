Weichen gestellt

Der VfL Kassel hat die Trainerfrage für die kommende Spielzeit frühzeitig geklärt und setzt ab Sommer auf einen neuen Impuls an der Seitenlinie. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien mitteilte, übernimmt Oliver Scherer zur Saison 2026/27 das Traineramt der ersten Mannschaft.

Scherer, ein gebürtiger Nordhesse, bringt nach Vereinsangaben Erfahrungen aus Stationen beim OSC Vellmar und KSV Hessen Kassel mit. Für den VfL ist es zugleich ein Schritt in eine neue Rolle des Coaches: Scherer gehe mit „richtig Lust“ an seine erste Aufgabe als Cheftrainer heran. Der Klub verbindet mit dem Wechsel „neue Energie“ und „den nächsten Schritt nach vorn“.

Gleichzeitig richtet der VfL den Blick auch zurück – und würdigt den scheidenden Coach. Fabian Mannewitz, der die Mannschaft derzeit noch betreut, wird demnach nach acht Jahren im Amt zum Saisonende Platz machen. Der Verein bedankte sich ausdrücklich für „acht starke Jahre“ und kündigte an, die laufende Runde gemeinsam „erfolgreich zu Ende zu spielen“.