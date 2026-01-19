Weichen gestellt

Beim TSV Obermelsungen ist die Trainerfrage frühzeitig geklärt: Timo Rudolph wird den Kreisoberligisten zur Saison 2026/27 übernehmen und damit Leon Herwig ablösen, der nach der laufenden Runde wieder ausschließlich als Spieler eingeplant ist. Über die Personalie berichtete nun die HNA, nachdem Hessensport24 zuvor Herwigs Abschied als Spielertrainer angekündigt hatte.

Rudolph kommt mit reichlich Erfahrung aus der Region: Beim Melsunger FV war er über Jahre als Spieler, Co-Trainer und Trainer bis hinauf zur Verbandsliga tätig, anschließend coachte er von 2017 bis 2022 den Gruppenligisten SG Brunslar/Wolfershausen. In Obermelsungen übernimmt er ein Team, das nach turbulentem Saisonstart in der Kreisoberliga Schwalm-Eder wieder zur Spitzengruppe gehört – auch dank Top-Torjäger Johannes Posev mit bislang 19 Treffern.