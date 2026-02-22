Weichen für neue Saison gestellt

Der TSV Netra bekommt im Sommer einen neuen Trainer: Michael Bartholmai übernimmt nach Saisonende die sportliche Verantwortung an der schwarz-gelben Seitenlinie. Der bisherige Coach Eisenträger hatte den Verantwortlichen nach Vereinsangaben frühzeitig mitgeteilt, dass er nach der laufenden Spielzeit zurücktreten wird.
Der Vorstand nutzte den zeitlichen Vorlauf, um die Nachfolge zu regeln, und verpflichtete mit Bartholmai einen „erfahrenen Trainer“, wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilt. Für den TSV ist der Schritt eine wichtige Personalentscheidung im Hinblick auf die kommende Runde in der Kreisliga A Werra-Meißner.