Weichen für den FK Amberg/Weiden werden gestellt

Im Fokus des Kreistags Amberg/Weiden steht vor allem die Wahl der neuen Führungsmannschaft auf Kreisebene. In Amberg stellt sich der aktuelle BFV-Kreis-Vorsitzende Albert Kellner zur Wiederwahl – weiterhin auch in Personalunion als Kreis-Spielleiter. Ebenso will auch Klaus Meier als Kreis-Jugendleiter in eine weitere Amtszeit gehen. Melanie Neumann kandidiert als Nachfolgerin von Georg Müllner als Kreisbeauftragte für den Frauen- und Mädchenfußball. Der langjährige Gruppen-Schiedsrichterobmann Thomas Gebele wurde von den Schiedsrichtergruppen als Nachfolger von Wilhelm Hirsch als Kreis-Schiedsrichterobmann gewählt und soll jetzt von den Delegierten bestätigt werden. Stefan Weinberger als Kreis-Sportgerichtsvorsitzender und Wilhelm Hirsch – künftig als Kreis-Ehrenamtsbeauftragter – sollen den Kreisausschuss komplettieren. Entsprechende Berufungsvorschläge gehen im Nachgang des Kreistags an das BFV-Präsidium.





Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kreistags sind wie auch schon in den Jahren 2010, 2014, 2018 und 2022 dazu aufgerufen, ihre Meinung zu möglichen Reformen im Spielbetrieb zu äußern. In diesem Wahljahr geht es um drei Themenkomplexe:

So können die Vereine darüber abstimmen, ob die Verlängerung bei Entscheidungs- oder Relegationsspielen beibehalten werden soll oder aber analog zu den Toto-Pokal-Partien (bei Unentschieden nach 90 Minuten entscheidet sofort das Elfmeterschießen) vorgegangen werden soll.

Zudem wird ein Meinungsbild abgefragt, inwieweit eine Gelb-Rote Karte im Erwachsenenbereich automatisch eine Sperre von einem Spiel für den betroffenen Spieler oder die betroffene Spielerin nach sich ziehen soll. Aktuell hat eine Gelb-Rote Karte keine Folge für das darauffolgende Spiel.

Schließlich wird ein Stimmungsbild zum weiteren Vorgehen bei Zeitstrafen eingeholt – die Kriterien für das Verhängen von Zeitstrafen hatte der DFB modifiziert. Diese dürfen fortan nur bei bestimmten Vergehen (Simulieren, absichtliches Verzögern, Protestieren, Verhindern eines aussichtsreichen Angriffs durch Halten, Ziehen, absichtliches Handspiel oder unzulässiges Antäuschen bei der Strafstoßausführung) verhängt werden. Demnach lautet die Frage: "Soll der BFV die Zeitstrafe im Erwachsenen- und Jugendbereich trotz der Änderungen und der erklärungsbedürftigen Handhabung beibehalten?"



Die Meinungsbilder sind ausdrücklich keine bindenden Beschlüsse, können aber über die Bezirkstage zum Verbandstag eingebracht und dort entschieden werden.