Weichen für 2025/26 weiter gestellt

Die FSG Gudensberg setzt ihre zielgerichtete Personalplanung fort und hat weitere tragende Säulen für die Spielzeit 2025/26 an den Verein gebunden. Nachdem zuletzt vier Spieler aus dem aktuellen Kader ihre Zusage gaben, folgt nun die nächste Welle an Personalentscheidungen: Mit Carlos Rohmann und Nico Hillebrand bleiben zwei erfahrene Kräfte an Bord, die dem Team bereits seit Jahren sportliche Stabilität verleihen.