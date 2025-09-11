Weiche will nächsten Heimsieg unter Flutlicht

Nach dem emotionalen 3:2-Heimsieg gegen die U 21 des Hamburger SV steht für den SC Weiche Flensburg 08 bereits das nächste Flutlichtspiel an. Am Freitagabend (Anstoß 19.30 Uhr) empfängt die Mannschaft von Tim Wulff die SV Drochtersen/Assel im Manfred-Werner-Stadion. Gegen den erfahrenen Mitfavoriten um den Regionalliga-Titel will Weiche an die kämpferische und leidenschaftliche Leistung der Vorwoche anknüpfen – und vor allem die Fans erneut mitreißen.

Die Regionalliga Nord zeigte sich am vergangenen Spieltag von ihrer spektakulärsten Seite. In sieben Spielen fielen satte 35 Tore, mehrere Partien waren hochkarätig besetzt. Der SSV Jeddeloh II verlor die Tabellenführung nach einem 0:4 in Meppen, das mit Julian Ulbricht (Dreierpack) und 6.624 Fans ein starkes Ausrufezeichen setzte. Der VfB Oldenburg übernahm durch ein 6:1 gegen den HSC Hannover Platz eins. Auch Werder Bremen II und Altona 93 feierten klare Siege, während sich Weiche nach 0:2-Rückstand eindrucksvoll zurückmeldete.

Mit nun sechs Punkten aus acht Spielen bleibt die Situation für die Flensburger dennoch angespannt. Ein Erfolg gegen Drochtersen/Assel könnte die Wende einleiten – gerade vor dem Hintergrund, dass die kommenden Aufgaben (unter anderem auswärts in Schöningen und daheim gegen Oldenburg) nicht einfacher werden.

Drochtersen/Assel gilt seit Jahren als Paradebeispiel für Kontinuität und sportliche Bodenständigkeit. Während andere Teams ihre Kader regelmäßig umkrempeln, setzt „D/A“ auf eingespielte Strukturen. Das Durchschnittsalter der Mannschaft liegt bei 27 Jahren – der zweithöchste Wert der Liga. Viele Spieler tragen seit Jahren das Trikot der Kehdinger, darunter Torwart-Urgestein Patrick Siefkes (seit 2014) oder Kapitän Nico von der Reith (seit 2011).

Auch der Kader der aktuellen Saison ist stark besetzt. Mit Allah Aid Hamid, Robin Kölle und Haris Hyseni verstärkte sich Drochtersen gezielt in Offensive und Defensive. Nach gutem Start (u. a. 5:0 beim FC St. Pauli II) folgte ein kleiner Rückschlag mit Niederlagen gegen den HSV II und in Norderstedt. Zuletzt aber rehabilitierte sich die Mannschaft mit einem klaren 4:0 gegen Phönix Lübeck.

Cheftrainer Oliver Ioannou, selbst ehemaliger Spieler, verfolgt einen klaren Kurs: solide Defensive, zielgerichtetes Umschaltspiel, physisch starke Präsenz. Mit nur neun Gegentoren aus acht Spielen gehört die Abwehr zu den stabilsten der Liga – und stellt Weiche damit vor eine echte Prüfung.

Die Ausgangslage bei Weiche: Moral getankt, Wunden geleckt

Das späte Comeback gegen den HSV II hat bei Weiche für neuen Schwung gesorgt. Nach vier Niederlagen in Folge war der 3:2-Erfolg Balsam für Moral und Mannschaftsgeist. Entscheidend: Das Team bewies nach dem 0:2 nicht nur läuferische Bereitschaft, sondern auch die Fähigkeit, das Publikum ins Spiel zu holen. Der Funke sprang über – ein Faktor, der auch gegen „D/A“ wichtig sein dürfte.

Personell steht Trainer Tim Wulff beinahe der gesamte Kader zur Verfügung. Einziger Rückschlag ist der erneute Ausfall von Torben Marten, der seine Verletzung aus dem HSV-Spiel wieder aufbrach. Seine Position in der Innenverteidigung dürfte erneut Kevin Ntika einnehmen. Bjarne Schleemann biss sich mit Cut-Verletzung durch und wird voraussichtlich einsatzbereit sein.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Angreifer Moritz Göttel. Der Ex-Drochtersener kennt den Gegner aus dem Effeff, erzielte in 54 Pflichtspielen für „D/A“ 18 Tore und erwartet ein „echtes Defensivbollwerk“, wie er im Stadionmagazin Steilpass sagte.

Ein Blick in die Statistik spricht für Weiche: In bislang neun Heimspielen gegen Drochtersen/Assel blieb Flensburg ungeschlagen, gewann siebenmal und spielte zweimal remis – bei einem Torverhältnis von 14:3. Auch das letzte Duell im Manfred-Werner-Stadion (August 2024) endete mit einem 1:0 für Weiche. Die bislang einzige hohe Niederlage im direkten Vergleich kassierte Weiche am 15. November 2024 beim 0:3 in Drochtersen.

Mit dem Rückenwind vom HSV-Spiel und einer starken Heimbilanz gegen „D/A“ kann Weiche mit breiter Brust ins Flutlichtspiel gehen – wohl wissend, dass der Gegner in jeder Hinsicht ein anderes Kaliber ist als die junge HSV-Mannschaft der Vorwoche. Umso mehr wird es auf eine erneut geschlossene Teamleistung, taktische Disziplin und die Unterstützung der Fans ankommen.

Anstoß ist am Freitag, 12. September, um 19.30 Uhr.