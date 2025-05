Weiche: Weiterhin mit Torsten Fröhling

Mit der Vertragsverlängerung setzt der Verein auf Konstanz und Planungssicherheit. „Wir wollen nach zwei schwierigen Jahren eher langfristig planen und eine Mannschaft aufbauen“, erklärte Geschäftsführer Harald Uhr. Besonders die personelle Konstanz auf der Trainerposition sei aus seiner Sicht essenziell, um die eingeleiteten strukturellen und sportlichen Veränderungen fortzuführen. Im Sommer 2024 hatte der Klub unter Fröhlings Regie einen umfassenden Umbruch im Kader vollzogen.

Die sportliche Bilanz der laufenden Saison fiel bislang durchwachsen aus, was nicht zuletzt auf eine massive Verletzungsserie in der Rückrunde zurückzuführen sei. Eine 13 Spiele andauernde sieglose Phase sei laut Uhr außergewöhnlich gewesen, die Reaktion der Mannschaft und die Arbeit des Trainerteams jedoch umso bemerkenswerter. Auch Sport-Geschäftsführer Dominique Natusch sieht in der Vertragsverlängerung ein Signal an die Spieler mit auslaufenden Verträgen: „Jetzt wissen sie, woran sie sind.“ Zudem verweist Natusch auf die gelungene Entwicklung junger Spieler als Indiz für die gute Arbeit des Trainerteams.