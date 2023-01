Weiche verstärkt sich mit erfahrenem Mittelfeldspieler Julian von Haacke verstärk ab sofort Regionalligisten

Wenige Tage vor dem Start in die Frühjahrsrunde der Regionalliga Nord kann der SC Weiche Flensburg 08 einen Zugang vermelden. Julian von Haacke hat am heutigen Mittwoch einen Vertrag beim Nord-Regionalligisten unterschrieben. Er wird bereits am Abend in das Training unserer Mannschaft einsteigen. Der 28-jährige Ex-Bremer verfügt über Erfahrungen aus dem deutschen Profi-Fußball und aus dem Ausland. Zuletzt war er knapp drei Jahre beim österreichischen Klub Austria Klagenfurt unter Vertrag, im vergangenen halben Jahr allerdings ohne Verein.

Julian blickt positiv auf die neue Aufgabe und sagte: „Ich freue mich, wieder Fußball spielen zu können“. Als seine Stärken gibt er Übersicht, Ruhe am Ball sowie gute Technik und Spielverständnis an. Steigerungspotenzial sieht er noch im Defensiv-Zweikampf.

Julian von Haacke, der am 14. Februar seinen 29. Geburtstag feiern kann, kommt als gebürtiger Bremer aus dem Nachwuchsfußball der Hansestadt. Über den Post SV Bremen und den FC Union 60 Bremen fand er 2006 den Weg ins Nachwuchsleistungszentrum des SV Werder, wo er nach der U17, der U19 und der U23 im Sommer 2014 den Sprung zu den Profis schaffte, dort allerdings ohne Einsatz blieb. So führte ihn nach 63 Pflichtspielen für Werder Bremen II, darunter 29 Drittliga-Spiele (4 Tore) und die beiden Aufstiegsspiele zur 3. Liga vom Mai 2015 gegen Borussia Mönchengladbach II, der weitere sportliche Werdegang zunächst 2016/17 zum holländischen Ehrendivisionär NEC Nijmegen, wo er zu 30 ErstligaEinsätzen (2 Tore) kam. Von dort wechselte der ehemalige deutsche JugendNationalspieler (insgesamt vier Einsätze in der U 15, U 16 und U 18) für knapp eine Saison zum SV Darmstadt 98, wo der Mittelfeldakteur fünf Partien in der 2. Liga absolvierte. In der Saison 2018/19 spielte er auf Leihbasis beim SV Meppen. Bei den Emsländern bestritt der Rechtsfuß 18 Begegnungen in der 3. Liga (2 Tore). Im Spätsommer 2019 schloss er sich dann dem SK Austria Klagenfurt an. In der österreichischen Bundesliga spielte der erfahrene Profi dreimal, in der 2. Liga 17-mal (3 Tore). Einige Verletzungen – bei Werder, in Meppen und in Klagenfurt oft auch langwieriger Art – verhinderten eine noch erfolgreichere Karriere des einstigen Bremer Talents.