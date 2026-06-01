Weiche verstärkt sich beim Hamburger Meister – Plechaty nach Emden

Nach den bereits feststehenden Verpflichtungen von Ilir Serifi vom VfR Neumünster setzt Weiche seinen Kurs fort, junge und entwicklungsfähige Spieler nach Flensburg zu holen. Finanz-Geschäftsführer Harald Uhr zeigte sich entsprechend zufrieden: „Wir sind froh, dass es geklappt hat. Die Jungs bringen viel Qualität mit, passen in unsere Mannschaft und können sich bei uns weiterentwickeln.“
Mit Brandolf Duah kommt ein Verteidiger, der trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung in der Hamburger Oberliga gesammelt hat. Der 20-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison 27 Spiele für den Meister ETSV Hamburg und bringt insgesamt 67 Einsätze in Hamburgs höchster Spielklasse mit. Ausgebildet wurde der Innenverteidiger unter anderem beim Niendorfer TSV und bei Eintracht Norderstedt.
Cheftrainer Tim Wulff sieht im Neuzugang großes Potenzial. „Brandolf Duah kommt von einem Oberliga-Meister, war dort Stammspieler. Das sagt alles“, erklärte der Trainer. „Er ist in der Defensive variabel einsetzbar. Wir hoffen, dass er bei uns den nächsten Schritt gehen kann.“
Auch Duah selbst machte keinen Hehl aus seiner Begeisterung. „Ich bin sehr glücklich und zufrieden, dass der Vertrag unterschrieben ist“, sagte der Abwehrspieler. Besonders die Gespräche mit Harald Uhr und Tim Wulff hätten ihn überzeugt. Zudem hätten ihm sein Freund Ibrahim Bashiru Ali sowie sein Cousin Ronny Seibt viele positive Eindrücke vom Verein vermittelt. „Es war von meiner Seite von Anfang an klar, dass ich zu Weiche wollte.“
Selutin kehrt in die Regionalliga zurück
Während Duah die Defensive verstärken soll, kommt mit Nick Selutin zusätzliche Durchschlagskraft für die Offensive. Der 24-Jährige ist in Flensburg kein Unbekannter. Im dramatischen Saisonfinale 2023/24 erzielte er für Eintracht Norderstedt beim 2:0-Erfolg gegen Weiche beide Treffer und brachte die Flensburger damals in akute Abstiegsgefahr. Erst durch die anschließenden Relegationskonstellationen blieb der Verein in der Regionalliga.
Nach Stationen bei Borussia Dortmund, Preußen Münster, Eintracht Rheine, Eintracht Norderstedt und zuletzt dem ETSV Hamburg bringt Selutin bereits die Erfahrung aus 59 Regionalliga-Partien mit. In der abgelaufenen Oberliga-Saison gehörte er mit 16 Treffern zu den auffälligsten Offensivspielern des Hamburger Meisters.
„Nick Selutin ist ein Regionalliga-erfahrener Stürmer, den wir oft als Gegenspieler zu beachten hatten“, sagte Tim Wulff. „Im Eins-gegen-Eins und im Abschluss hat er seine Stärken, die wir nun für uns nutzen möchten.“
Der Offensivspieler freut sich auf die neue Aufgabe. „Ich freue mich riesig, hier einen Vertrag unterschreiben zu dürfen. Die Gespräche waren super. Ich fühle mich mega-wohl hier“, sagte Selutin. Über seine früheren Auftritte in Flensburg meinte er mit einem Schmunzeln: „Ich bin froh, dass Weiche das damals noch geschafft hat. Es war eine super Kulisse in Flensburg.“
Mit den Verpflichtungen von Duah und Selutin setzt der SC Weiche Flensburg 08 ein weiteres Zeichen für den Neustart nach einer Saison des Umbruchs. Während auf der Abgangsseite inzwischen neun Spieler den Verein verlassen haben, wächst auf der anderen Seite ein neues Gerüst heran, das in der Saison 2026/27 wieder für Stabilität und bessere Perspektiven sorgen soll.