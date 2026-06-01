Weiche verstärkt sich beim Hamburger Meister – Plechaty nach Emden

Nach den bereits feststehenden Verpflichtungen von Ilir Serifi vom VfR Neumünster setzt Weiche seinen Kurs fort, junge und entwicklungsfähige Spieler nach Flensburg zu holen. Finanz-Geschäftsführer Harald Uhr zeigte sich entsprechend zufrieden: „Wir sind froh, dass es geklappt hat. Die Jungs bringen viel Qualität mit, passen in unsere Mannschaft und können sich bei uns weiterentwickeln.“ Mit Brandolf Duah kommt ein Verteidiger, der trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung in der Hamburger Oberliga gesammelt hat. Der 20-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison 27 Spiele für den Meister ETSV Hamburg und bringt insgesamt 67 Einsätze in Hamburgs höchster Spielklasse mit. Ausgebildet wurde der Innenverteidiger unter anderem beim Niendorfer TSV und bei Eintracht Norderstedt.

Cheftrainer Tim Wulff sieht im Neuzugang großes Potenzial. „Brandolf Duah kommt von einem Oberliga-Meister, war dort Stammspieler. Das sagt alles“, erklärte der Trainer. „Er ist in der Defensive variabel einsetzbar. Wir hoffen, dass er bei uns den nächsten Schritt gehen kann.“ Auch Duah selbst machte keinen Hehl aus seiner Begeisterung. „Ich bin sehr glücklich und zufrieden, dass der Vertrag unterschrieben ist“, sagte der Abwehrspieler. Besonders die Gespräche mit Harald Uhr und Tim Wulff hätten ihn überzeugt. Zudem hätten ihm sein Freund Ibrahim Bashiru Ali sowie sein Cousin Ronny Seibt viele positive Eindrücke vom Verein vermittelt. „Es war von meiner Seite von Anfang an klar, dass ich zu Weiche wollte.“