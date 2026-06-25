Weiche setzt auf die Rückkehr eines Hoffnungsträgers

Der SC Weiche Flensburg 08 kann die nächste wichtige Personalentscheidung vermelden. Nach mehreren Neuzugängen und weiteren Vertragsverlängerungen hat nun auch Alexander Laukart seinen Vertrag über den 30. Juni 2026 hinaus verlängert. Für den Regionalligisten ist der 27-Jährige trotz seiner bisherigen Bilanz beinahe wie ein Neuzugang.
„Auch mit Alex waren wir uns schon seit langem einig“, erklärte Sport-Geschäftsführer Dominique Natusch. Lediglich der Urlaub des Mittelfeldspielers habe die Vertragsunterschrift verzögert. Für beide Seiten sei früh klar gewesen, die Zusammenarbeit fortsetzen zu wollen.
Sportlich steht Laukart vor einem Neustart. Nach einem Bänderriss und anschließenden muskulären Problemen verpasste der frühere deutsche Jugendnationalspieler nahezu die komplette vergangene Saison. Erst am letzten Spieltag kehrte er nach rund 15 Monaten Pause zurück und feierte beim 1:0-Auswärtssieg gegen den VfB Lübeck auf der Lohmühle sein Comeback.
Gerade deshalb verbindet der Verein große Hoffnungen mit seiner Vertragsverlängerung. Cheftrainer Tim Wulff sieht in Laukart einen Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. „‚Alex‘ kann ein echter Unterschiedsspieler sein, wenn er denn jetzt verletzungsfrei bleibt“, sagte der Coach. Gleichzeitig soll der vielseitige Mittelfeldspieler den zahlreichen jungen Akteuren im Kader mit seiner Erfahrung Orientierung geben.
Seit seinem Wechsel im Sommer 2024 absolvierte Laukart bislang 17 Pflichtspiele für Weiche, erzielte dabei ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. In der kommenden Saison zählt der technisch starke Mittelfeldspieler zu den erfahrensten Spielern im Aufgebot und wird weiterhin mit der Rückennummer sieben auflaufen.
Für Laukart selbst ist die Vertragsverlängerung eng mit seiner persönlichen Geschichte verbunden. „Ich habe meinen Vertrag verlängert, weil diese Saison für mich persönlich sehr wichtig ist“, erklärte der 27-Jährige. Nach den langen Monaten ohne Spielpraxis wolle er beweisen, welches Niveau er erreichen könne, wenn er dauerhaft gesund bleibe.
Auch die sportlichen Ziele formuliert der gebürtige Hamburger selbstbewusst. „Mit der Mannschaft wollen wir in der kommenden Saison ganz oben mitspielen“, sagte Laukart. „Unser Anspruch ist es nicht, im Mittelfeld mitzuschwimmen, sondern uns unter den Top Fünf der Regionalliga Nord zu etablieren.“
Nach den zahlreichen Veränderungen im Kader setzt der SC Weiche Flensburg 08 damit bewusst auch auf Spieler, die den Verein bereits kennen. Gelingt es Laukart, nach seiner langen Verletzungspause wieder dauerhaft fit zu bleiben, könnte seine Vertragsverlängerung für die Flensburger sportlich fast den Wert eines prominenten Neuzugangs haben.