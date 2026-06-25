Weiche setzt auf die Rückkehr eines Hoffnungsträgers Alexander Laukart verlängert beim SC Weiche Flensburg 08 und will nach langer Verletzungspause wieder angreifen von red · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Weiche

Der SC Weiche Flensburg 08 kann die nächste wichtige Personalentscheidung vermelden. Nach mehreren Neuzugängen und weiteren Vertragsverlängerungen hat nun auch Alexander Laukart seinen Vertrag über den 30. Juni 2026 hinaus verlängert. Für den Regionalligisten ist der 27-Jährige trotz seiner bisherigen Bilanz beinahe wie ein Neuzugang.

„Auch mit Alex waren wir uns schon seit langem einig“, erklärte Sport-Geschäftsführer Dominique Natusch. Lediglich der Urlaub des Mittelfeldspielers habe die Vertragsunterschrift verzögert. Für beide Seiten sei früh klar gewesen, die Zusammenarbeit fortsetzen zu wollen. Sportlich steht Laukart vor einem Neustart. Nach einem Bänderriss und anschließenden muskulären Problemen verpasste der frühere deutsche Jugendnationalspieler nahezu die komplette vergangene Saison. Erst am letzten Spieltag kehrte er nach rund 15 Monaten Pause zurück und feierte beim 1:0-Auswärtssieg gegen den VfB Lübeck auf der Lohmühle sein Comeback.

Gerade deshalb verbindet der Verein große Hoffnungen mit seiner Vertragsverlängerung. Cheftrainer Tim Wulff sieht in Laukart einen Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. „‚Alex‘ kann ein echter Unterschiedsspieler sein, wenn er denn jetzt verletzungsfrei bleibt“, sagte der Coach. Gleichzeitig soll der vielseitige Mittelfeldspieler den zahlreichen jungen Akteuren im Kader mit seiner Erfahrung Orientierung geben. Seit seinem Wechsel im Sommer 2024 absolvierte Laukart bislang 17 Pflichtspiele für Weiche, erzielte dabei ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. In der kommenden Saison zählt der technisch starke Mittelfeldspieler zu den erfahrensten Spielern im Aufgebot und wird weiterhin mit der Rückennummer sieben auflaufen.