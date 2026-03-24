Weiche-Reserve oben dran – Sorgenfalten beim TSV Friedrichsberg bleibe

Von Beginn an war die Rollenverteilung auf dem Kunstrasenplatz klar definiert. Die Hausherren agierten spielbestimmend, gestützt durch erfahrene Akteure wie Marian Sarr in der Defensive und Spielgestalter Björn Schleemann im Zentrum. „Weiche hatte insgesamt mehr vom Spiel, das war von unserer Seite auch so gewollt“, analysierte TSV-Coach Michael Schröder nach dem Abpfiff. Seine Taktik: Kompakt stehen und nach Ballgewinnen Nadelstiche setzen.

Nach einer kurzen Abtastphase schlug der SC Weiche erstmals eiskalt zu. Jonas Kabus besorgte in der 14. Minute die 1:0-Führung für die Flensburger. Doch wer glaubte, die Gäste würden sich kampflos ergeben, sah sich getäuscht. Nach dem Rückstand fand Friedrichsberg besser in die Partie und erarbeitete sich eine Serie von Eckbällen. In der 34. Minute belohnten sich die Gäste: Clemens Goos verwertete einen Standard zum 1:1-Ausgleich. „Zur Halbzeit war das ein gerechtes Ergebnis“, befand Schröder, dessen Team die anfänglichen „Anlaufprobleme auf dem Kunstrasen“ erfolgreich abgeschüttelt hatte.

Im zweiten Durchgang erhöhte die Mannschaft von Trainer Dimitry Kehl jedoch die Schlagzahl. Besonders bitter für die Gäste: Ein glänzend aufgelegter Weiche-Schlussmann Nils Bock vereitelte mehrere Großchancen der Gäste. „Der Torwart hat einige Dinge sehr leicht aussehen lassen, wo andere arge Probleme gehabt hätten. Er hat zwei, drei Situationen extrem gut gehalten“, zollte Schröder dem Flensburger Schlussmann Respekt.

Die Entscheidung fiel schließlich durch Effizienz und kleine Fehler. In der 53. Minute vollendete erneut Jonas Kabus einen mustergültig vorgetragenen Konter zum 2:1. „In einigen Situationen waren sie einfach ein Stück cleverer und haben die Spielzüge gut zu Ende gespielt“, so der TSV-Headcoach. Den Schlusspunkt setzte Liga-Leihgabe Björn Schleemann in der 64. Minute zum 3:1, nachdem ein unglücklicher Pressschlag im Mittelfeld die Friedrichsberger Defensive entblößt hatte.

Michael Schröder nicht gänzlich unzufrieden

Trotz der Niederlage zeigte sich Michael Schröder nicht gänzlich unzufrieden mit dem Auftritt seiner Elf: „Insgesamt war es wohl ein verdienter Sieg für Weiche, wobei ich mit der Leistung meiner Mannschaft nicht unzufrieden bin.“ Während Weiche II nun weiter in Richtung Platz 2 schielen darf, bleibt der TSV weiterhin im Kampf gegen das drohende Szenario: Platz 13 könnte am Saisonende ein direktes Duell gegen den Vertreter der Staffel Holstein um den Verbleib in der Landesliga bedeuten. Und der Tabellen-14. Jevenstedt hat auch 18 Punkte.

SC Weiche Flensburg 08 II: Bock – Sarr, Kehl, Treede (81. Bajrami), Santos (78. Jaber) – Kurzbach (90. Sodemekou), Shahid (69. Attisso), Schleemann – Kabus, Empen, Kaya (46. Hassanoglu).

Trainer: Dimitry Kehl.

TSV Friedrichsberg-Busdorf: Haarig – Yildirim (56. Siepelt), von Lanken, Clemens Goos, Quapp – Moellner, Harutjunjan (74. Jonas Goos), Wegner – Böhnert, Daniel Schubert (62. Al-Batal), Asmussen (81. Ndoumbele).

Trainer: Michael Schröder.

SR: Simon Pieper (Schleswig 06).

Ass.: Lennart Kunde, Denis Oluschinski.

Z.: 60.

Tore: 1:0 Jonas Kabus (14.), 1:1 Clemens Goos (34.), 2:1 Jonas Kabus (53.), 3:1 Bjarne Schleemann (64.).