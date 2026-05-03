Weiche II sehnt Saisonende herbei: Kronshagen gewinnt gleich 4:0 von Ismail Yesilyurt · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

David Attisso (re.) und der SC Weiche Flensburg 08 II hatten kaum Zugriff auf die Partie. – Foto: Ismail Yesilyurt

Am Ende war es eine deutliche Angelegenheit, die auf dem Platz in Flensburg ihren Lauf nahm. Mit einem souveränen 4:0-Auswärtssieg entführte der TSV Kronshagen die drei Punkte vom SC Weiche Flensburg 08 II. Während die Gäste mit Spielfreude und taktischer Disziplin glänzten, blieb bei den Hausherren die Frage nach der Einstellung das bestimmende Thema nach dem Abpfiff.

"Grottenschlecht und lustlos": Kehl geht mit Team hart ins Gericht Dimitry Kehl, Trainer des Tabellenachten Weiche Flensburg 08 II, fand nach der Pleite gegen den Tabellenzehnten deutliche Worte und sparte nicht mit Selbstkritik. „Wir waren auch heute grottenschlecht. Also wir waren richtig schlecht. Das war das zweitschlechteste Spiel, was wir bisher diese Saison gemacht haben“, bilanzierte ein sichtlich bedienter Kehl.

Vor allem die fehlende Leidenschaft seiner Mannschaft war dem Coach ein Dorn im Auge. Laut Kehl wirkte der Auftritt von außen betrachtet schlichtweg „lustlos“. Die personellen Probleme – bedingt durch viele Ausfälle und eine sehr junge Offensivreihe – wollte er nicht als alleinige Ausrede gelten lassen. Zwar müssten die jungen Spieler solche Erfahrungen „schlucken und lernen“, doch die technischen Mängel waren eklatant. „Erster Kontakt war nicht gut. Die Bälle kamen sofort wie ein Flummi zurück“, so Kehl weiter, der dem Gegner gleichzeitig „großen Respekt“ aussprach, da dieser die Fehler eiskalt ausgenutzt habe.

Kronshagener Erfolgshunger nach dem Klassenerhalt Ganz anders war die Gemütslage beim TSV Kronshagen. Obwohl der Klassenerhalt bereits in trockenen Tüchern ist, hat sich das Team von Coskun Yamak neue Ziele für das Saisonfinale gesteckt. „Wir hatten uns als Team noch mal das Ziel gesetzt, dass wir die letzten drei Spiele erfolgreich gestalten möchten“, erklärte Yamak nach der Partie.

Trainer Coskun Yamak (TSV Kronshagen) sah eine Topleistung seines Teams und einen überraschenden hohen Sieg. – Foto: Ismail Yesilyurt