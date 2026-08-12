Weiche II schlägt Landesliga Schleswig kurz und klein Jonas Kabus mit Hattrick beim 7:2 gegen Hattstedt von Ismail Yesilyurt · Heute, 23:06 Uhr · 0 Leser

Greift das Team von Trainer Dimitry Kehl (SC Weiche Flensburg 08 II) in das Konzert der Großen ein. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der SC Weiche Flensburg 08 II hat auch am dritten Spieltag erneut ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und den TSV Hattstedt nach anfänglichen Schwierigkeiten mit einem deutlichen 7:2 (4:1) vom Platz gefegt. Am vergangenen Mittwoch gab es mit einem 6:2 beim Geheimtipp Frisia Risum-Lindholm auch einen Kantersieg. Zum Saisonauftakt hatte die Mannschaft von Dimitry Kehl, der viel Power und Auffrischung aus dem U19-Team bekommen hat, mit dem TSV Rantrum einen der Aufstiegsanwärter mit 2:1 besiegt. Vor 146 Zuschauern entwickelte sich eine torreiche Begegnung, in der die Gäste nach starkem Beginn am Ende komplett den Faden verloren.

Hattstedt überrascht den Favoriten – Weiche braucht Anlaufzeit Die Gäste aus Hattstedt erwischten einen idealen Start und setzten den Plan ihres Trainerteams perfekt um. Marco Nagel, Co-Trainer des TSV Hattstedt, beschrieb die beste Phase der Nordfriesen: „Ja, wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, standen kompakt, haben wenig Raum gelassen für Weiche.“ Nach zehn Minuten wurden die Bemühungen belohnt: Dennis Jeßat, der sich auf der linken Seite gut durchspielte, brachte die Gäste verdient mit 1:0 in Führung.

Dennis Jeßat (re., TSV Hattstedt) erzielte bei Weiche II ein Sechstel seiner Torausbeute aus der Vorsaison. – Foto: Ismail Yesilyurt

Weiche-Trainer Dimitry Kehl gab unumwunden zu, dass sein Team zunächst große Probleme hatte: „Die ersten zwanzig Minuten sind wir überhaupt, ja, ich sag mal, ganz schlecht ins Spiel reingekommen.“ Man habe sich jedoch bewusst nicht aus der Ruhe bringen lassen wollen. Kehl erklärte dazu: „Wir haben gesagt, wir warten ab. Auch wenn wir in Rückstand sind.“

Doppelschlag zwingt Hattstedt auf die Bretter Nach etwa zwanzig Minuten wendete sich das Blatt komplett. Weiche nutzte individuelle Fehler im Aufbauspiel der Gäste gnadenlos aus. Nach dem Ausgleich durch Jonas Kabus in der 21. Minute – mustergültig nach einem Ballgewinn in die Tiefe gespielt – schlug Kabus nur eine Minute später direkt wieder zu (22.). Hattstedts Co-Trainer Nagel beschrieb den bitteren Wendepunkt: „Dann fing es aber an, dass wir halt ungeduldig wurden, haben weniger Ballbesitz gehabt und daraus resultierte dann das erste Tor, wo wir dann einen kapitalen Fehlpass spielen im Zentrum, was natürlich eiskalt ausgenutzt wurde.“ Noch vor der Pause schraubten Jonas Kabus mit seinem dritten Treffer (34.) und Weiches eleganter Rechtsverteidiger Ilidio Pastor Santos (42.) das Ergebnis auf ein komfortables 4:1 für die Hausherren.

Maksym Tytarenko kommt von Eintracht Braunschweig II. – Foto: SC Weiche Flensburg 08