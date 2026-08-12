Weiche II schlägt Landesliga Schleswig kurz und klein

Der SC Weiche Flensburg 08 II hat auch am dritten Spieltag erneut ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und den TSV Hattstedt nach anfänglichen Schwierigkeiten mit einem deutlichen 7:2 (4:1) vom Platz gefegt. Am vergangenen Mittwoch gab es mit einem 6:2 beim Geheimtipp Frisia Risum-Lindholm auch einen Kantersieg. Zum Saisonauftakt hatte die Mannschaft von Dimitry Kehl, der viel Power und Auffrischung aus dem U19-Team bekommen hat, mit dem TSV Rantrum einen der Aufstiegsanwärter mit 2:1 besiegt. Vor 146 Zuschauern entwickelte sich eine torreiche Begegnung, in der die Gäste nach starkem Beginn am Ende komplett den Faden verloren.
Die Gäste aus Hattstedt erwischten einen idealen Start und setzten den Plan ihres Trainerteams perfekt um. Marco Nagel, Co-Trainer des TSV Hattstedt, beschrieb die beste Phase der Nordfriesen: „Ja, wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, standen kompakt, haben wenig Raum gelassen für Weiche.“ Nach zehn Minuten wurden die Bemühungen belohnt: Dennis Jeßat, der sich auf der linken Seite gut durchspielte, brachte die Gäste verdient mit 1:0 in Führung.
Weiche-Trainer Dimitry Kehl gab unumwunden zu, dass sein Team zunächst große Probleme hatte: „Die ersten zwanzig Minuten sind wir überhaupt, ja, ich sag mal, ganz schlecht ins Spiel reingekommen.“ Man habe sich jedoch bewusst nicht aus der Ruhe bringen lassen wollen. Kehl erklärte dazu: „Wir haben gesagt, wir warten ab. Auch wenn wir in Rückstand sind.“
Nach etwa zwanzig Minuten wendete sich das Blatt komplett. Weiche nutzte individuelle Fehler im Aufbauspiel der Gäste gnadenlos aus. Nach dem Ausgleich durch Jonas Kabus in der 21. Minute – mustergültig nach einem Ballgewinn in die Tiefe gespielt – schlug Kabus nur eine Minute später direkt wieder zu (22.).
Hattstedts Co-Trainer Nagel beschrieb den bitteren Wendepunkt: „Dann fing es aber an, dass wir halt ungeduldig wurden, haben weniger Ballbesitz gehabt und daraus resultierte dann das erste Tor, wo wir dann einen kapitalen Fehlpass spielen im Zentrum, was natürlich eiskalt ausgenutzt wurde.“ Noch vor der Pause schraubten Jonas Kabus mit seinem dritten Treffer (34.) und Weiches eleganter Rechtsverteidiger Ilidio Pastor Santos (42.) das Ergebnis auf ein komfortables 4:1 für die Hausherren.
Bei Weiche II zeigte sich erneut, dass die Mischung in der Mannschaft stimmt. Die erfahrenen Spieler und Eckpfeiler wie Ilido Santos, Tanju Hassanoglou und Jonas Kabus unterstützen die aus der Jugend nachgerückten Kicker. Zudem ist die Zusammenarbeit zwischen Regionalliga und Landesliga auf einer gesunden Basis. Gegen Hattstedt war Maksym Tytarenko (Liga-Neuzugang 2025 von Einracht Braunschweig II) dabei. Am letzten Mittwoch in Lindholm spielten die Regionalliga-Jungtalente Joshua Nwokoma und Samuel Hust mit.
Direkt nach Wiederanpfiff knüpften die Flensburger gegen den letztjährigen Aufsteiger an die Gala vor der Pause an. Bereits in der 47. Minute erhöhte Triantafyllos Patentalakis auf 5:1. Nagel resümierte zerknirscht: „Kriegen direkt Anfang zweite Halbzeit das 5:1 und dann war das Ding völlig gegessen.“ Zwar verkürzte Dennis Jeßat noch einmal mit seinem Doppelpack zum 2:5 (60.), doch Weiche schlug postwendend durch Yehya Ibrahim (62.) und den eingewechselten Michel Ruppert (84.) zum 7:2-Endstand zurück.
Dimitry Kehl zeigte sich mit dem Auftritt nach der Anfangsphase vollauf zufrieden: „Wir haben vieles richtig gemacht. Gegner hat auch viel verkehrt gemacht.“ Durch den Kantersieg klettert die Reserve von Weiche Flensburg im Tableau nach ganz oben.