Weiche holt Torwarttalent aus der Nachbarschaft Bjarne Schneider wechselt vom TSB Flensburg zum SC Weiche Flensburg 08 und soll behutsam an die Regionalliga herangeführt werden von red · Heute, 15:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Weiche

Der Kader des SC Weiche Flensburg 08 für die Saison 2026/27 nimmt weiter Form an. Mit Bjarne Schneider präsentiert der Regionalligist seinen nächsten Neuzugang – und setzt dabei erneut auf Jugend und Regionalität. Der 19 Jahre alte Torhüter wechselt vom frisch in die Oberliga aufgestiegenen TSB Flensburg an die Bredstedter Straße.

Für Weiche ist die Verpflichtung mehr als nur eine Ergänzung auf der Torwartposition. Der Verein verfolgt damit konsequent seinen Kurs, junge Spieler aus der Region an den Herrenfußball auf höherem Niveau heranzuführen. Nach Ilir Serifi, Brandolf Duah und Nick Selutin ist Schneider bereits der vierte externe Neuzugang des Sommers. Der neue Sportliche Leiter Dominic Hartmann sieht im Nachwuchstorhüter großes Potenzial. „Mit der Verpflichtung von Bjarne setzen wir bewusst ein Zeichen für die Förderung regionaler Talente“, erklärte der frühere Kapitän der Flensburger. Schneider habe bereits in jungen Jahren gezeigt, welche Möglichkeiten in ihm stecken. Zudem verspreche die Besetzung mit drei Torhütern zusätzliche Qualität im Trainingsbetrieb.

Der Schlussmann sammelte bereits als A-Junior wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich. In der vergangenen Saison gehörte er zum Landesliga-Kader des TSB Flensburg und kam trotz seines jungen Alters auf fünf Einsätze für die erste Mannschaft. Der spätere Oberliga-Aufsteiger vertraute dem damals noch 18-Jährigen früh Verantwortung an. Besondere Aufmerksamkeit erhielt Schneider auch in den Duellen der Nachwuchsteams beider Vereine. Sowohl beim Pokalspiel zwischen den U19-Mannschaften, das Weiche nach Elfmeterschießen gewann, als auch beim Liga-Derby führte er den TSB als Kapitän aufs Feld. Beim 5:2-Erfolg seiner Mannschaft gegen Weiche trug er ebenfalls die Spielführerbinde.