Weiche holt HSV-Talent – der nächste junge Baustein für die Zukunft

Der Umbruch beim SC Weiche Flensburg 08 wird weiter von jungen Spielern geprägt. Mit Benjamin Lamce hat der Regionalligist nun den fünften externen Neuzugang für die Saison 2026/27 verpflichtet. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt von Hamburger SV II nach Flensburg und soll im zentralen Mittelfeld neue Impulse setzen.
Lamce absolvierte in den vergangenen beiden Jahren 24 Partien in der Regionalliga Nord und gilt als technisch starker, vielseitig einsetzbarer Spieler. Nach den Verpflichtungen von Ilir Serifi, Brandolf Duah, Nick Selutin und Bjarne Schneider setzt Weiche damit seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort.
Sportlicher Leiter Dominic Hartmann sieht im Neuzugang großes Potenzial. „Benjamin hat über Jahre beim HSV eine erstklassige Ausbildung genossen“, erklärte der frühere Kapitän der Flensburger. Besonders seine Ballsicherheit, Kreativität und Spielintelligenz hätten die Verantwortlichen überzeugt. Auch Cheftrainer Tim Wulff verfolgt den Werdegang des Mittelfeldspielers bereits seit längerer Zeit. „Wir hatten ihn schon länger auf unserem Radar“, sagte Wulff. „Sein Spiel ist wenig fehlerbehaftet. Deshalb kann er auch Ruhe ins Spiel bringen, wenn es hektisch wird.“
Für Lamce selbst sprach vieles für den Wechsel nach Schleswig-Holstein. Der in Neumünster geborene Mittelfeldspieler hatte nach eigenen Angaben mehrere Angebote aus der Regionalliga vorliegen, entschied sich aber bewusst für Weiche. „Als Neumünsteraner hat mich die Option gereizt, für einen Verein aus Schleswig-Holstein zu spielen“, erklärte er. Die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten seinen positiven ersten Eindruck bestätigt.
Nach zehn Jahren in Nachwuchsleistungszentren sieht der 20-Jährige nun den richtigen Zeitpunkt gekommen, sich dauerhaft im Herrenfußball zu etablieren. „Ich möchte bei Weiche den nächsten Schritt machen und eine wichtige Rolle einnehmen“, sagte Lamce. Gleichzeitig wolle er mit attraktivem Fußball dazu beitragen, möglichst viele Zuschauer ins Stadion zu locken.
Ausgebildet wurde der zentrale Mittelfeldspieler zunächst beim VfR Neumünster, ehe Stationen bei Holstein Kiel und anschließend in der Nachwuchsakademie des Hamburger SV folgten. Für die Hamburger absolvierte er mehr als 40 Partien in den höchsten deutschen Juniorenligen und schaffte anschließend den Sprung in die U21.
Sein Regionalliga-Debüt feierte Lamce im September 2024 beim 5:0-Erfolg gegen den VfB Oldenburg. Die Atmosphäre im Manfred-Werner-Stadion kennt er bereits: Beim 2:3 des HSV II in Flensburg im September 2025 wurde er kurz vor Schluss eingewechselt. Zudem stand er beim Testspiel zwischen dem HSV-Nachwuchs und Weiche im April dieses Jahres über die volle Distanz auf dem Platz.
Obwohl Lamce im Laufe seiner Ausbildung auf zahlreichen Positionen eingesetzt wurde, sieht er seine Zukunft klar im Zentrum. „Eigentlich habe ich – gefühlt – mit Ausnahme des Torwarts überall schon gespielt“, sagte er mit einem Schmunzeln. „Aber ich sehe mich klar als Sechser oder Achter.“