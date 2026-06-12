Weiche holt HSV-Talent – der nächste junge Baustein für die Zukunft Benjamin Lamce wechselt vom Hamburger SV II zum SC Weiche Flensburg 08 und bringt Regionalliga-Erfahrung mit von red · Heute, 12:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Weiche

Der Umbruch beim SC Weiche Flensburg 08 wird weiter von jungen Spielern geprägt. Mit Benjamin Lamce hat der Regionalligist nun den fünften externen Neuzugang für die Saison 2026/27 verpflichtet. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt von Hamburger SV II nach Flensburg und soll im zentralen Mittelfeld neue Impulse setzen.

Lamce absolvierte in den vergangenen beiden Jahren 24 Partien in der Regionalliga Nord und gilt als technisch starker, vielseitig einsetzbarer Spieler. Nach den Verpflichtungen von Ilir Serifi, Brandolf Duah, Nick Selutin und Bjarne Schneider setzt Weiche damit seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort. Sportlicher Leiter Dominic Hartmann sieht im Neuzugang großes Potenzial. „Benjamin hat über Jahre beim HSV eine erstklassige Ausbildung genossen“, erklärte der frühere Kapitän der Flensburger. Besonders seine Ballsicherheit, Kreativität und Spielintelligenz hätten die Verantwortlichen überzeugt. Auch Cheftrainer Tim Wulff verfolgt den Werdegang des Mittelfeldspielers bereits seit längerer Zeit. „Wir hatten ihn schon länger auf unserem Radar“, sagte Wulff. „Sein Spiel ist wenig fehlerbehaftet. Deshalb kann er auch Ruhe ins Spiel bringen, wenn es hektisch wird.“

Für Lamce selbst sprach vieles für den Wechsel nach Schleswig-Holstein. Der in Neumünster geborene Mittelfeldspieler hatte nach eigenen Angaben mehrere Angebote aus der Regionalliga vorliegen, entschied sich aber bewusst für Weiche. „Als Neumünsteraner hat mich die Option gereizt, für einen Verein aus Schleswig-Holstein zu spielen“, erklärte er. Die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten seinen positiven ersten Eindruck bestätigt. Nach zehn Jahren in Nachwuchsleistungszentren sieht der 20-Jährige nun den richtigen Zeitpunkt gekommen, sich dauerhaft im Herrenfußball zu etablieren. „Ich möchte bei Weiche den nächsten Schritt machen und eine wichtige Rolle einnehmen“, sagte Lamce. Gleichzeitig wolle er mit attraktivem Fußball dazu beitragen, möglichst viele Zuschauer ins Stadion zu locken.