Weiche fordert Spitzenreiter Oldenburg – Aufsteigerduell in Hannover

Der 15. Spieltag der Regionalliga Nord steht im Zeichen der Titeljagd und des Überlebenskampfs. Während Oldenburg, Drochtersen/Assel, Meppen und Jeddeloh weiterhin um Platz eins ringen, geht es im Tabellenkeller um jeden Punkt. Emotionen, Druck und enge Spiele prägen das Fußball-Wochenende im Norden.

Emden unterlag zuletzt sowohl Oldenburg (1:2) als auch Hannover (0:1) knapp und steht nach drei Pleiten in Serie unter Druck. Die Ostfriesen brauchen dringend Punkte, um nicht in die Abstiegszone abzurutschen. Doch mit Jeddeloh kommt ein echter Brocken: Der Tabellenvierte ist seit Wochen ungeschlagen. Für Emden ist es ein Charaktertest – für Jeddeloh die Chance, oben weiter mitzumischen.

Bremen wurde beim 2:6 in Hamburg überrollt, Hannover siegte unter der Woche mit 1:0 gegen die Kickers aus Emden. In der Tabelle liegen beide punktgleich im Mittelfeld – mit 18 Zählern. Für Werder geht es darum, die defensive Stabilität wiederzufinden, während Hannover mit Rückenwind aus dem Nachholsieg in Emden Selbstvertrauen getankt hat. Ein Schlüsselspiel für die Richtung der nächsten Wochen.

Phönix Lübeck holte beim 1:1 in Jeddeloh einen Punkt und bleibt als Fünfter in der Verfolgergruppe. Der HSV II feierte mit dem 6:2 gegen Werder Bremen II ein Offensiv-Feuerwerk – ein weiteres Ausrufezeichen nach schwierigen Wochen im August und September. Beide wollen den nächsten Schritt nach vorn machen. Ein Duell mit offenem Visier dürfte garantiert sein.

Flensburg erlebte beim 2:3 in Schöningen einen Rückschlag, zeigte aber Moral in der Schlussphase. Nun wartet der Tabellenführer aus Oldenburg, der das späte 2:1 gegen Emden nutzte, um seine Spitzenposition zu verteidigen. Der VfB bleibt das Maß der Dinge, doch Weiche ist zu Hause gefährlich und will sich nach zuletzt schwankenden Leistungen wieder stabilisieren.

Zum Auftakt empfängt der Tabellenzweite Drochtersen/Assel den VfB Lübeck. Der SVD blieb mit dem 1:0-Sieg in Altona seit fünf Spielen weiter makellos und steht punktgleich mit Spitzenreiter Oldenburg. Lübeck dagegen verlor zu Hause unglücklich 1:2 gegen den HSC Hannover – inklusive zweier Platzverweise. Trainer Guerino Capretti steht unter Druck, seine Mannschaft ist seit drei Spielen ohne eigenen Punkt. Alles spricht für die formstarken Gastgeber, doch Lübeck ist immer für eine Überraschung gut.

Lohne kassierte beim 0:4 in Meppen die zehnte Saisonniederlage und bleibt Vorletzter. Norderstedt verlor ebenfalls deutlich mit 0:3 gegen den Bremer SV und kommt nicht vom Fleck. Beide Mannschaften plagen ähnliche Probleme: fehlende Durchschlagskraft und Unsicherheiten in der Defensive. Ein Kellerduell mit hoher Bedeutung – die Verlierer geraten endgültig in den Abstiegsstrudel. ---

Der FC St. Pauli II feierte beim 3:1 in Hannover den zweiten Sieg der Saison und schöpft neuen Mut. Mit nun neun Punkten rücken die Kiezkicker zumindest etwas heran. Altona dagegen musste beim 0:1 gegen Drochtersen ein spätes Gegentor hinnehmen und blieb damit ohne Punkte. Beide Teams kämpfen um jeden Zähler im Abstiegskampf, doch St. Pauli hat das Momentum auf seiner Seite. ---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr Bremer SV Bremer SV SV Meppen SV Meppen 15:00 live PUSH

Der Bremer SV überzeugte beim 3:0 in Norderstedt und will den Schwung ins Heimspiel gegen Meppen mitnehmen. Doch die Emsländer reisen mit breiter Brust an: Das 4:0 gegen Lohne war ein klares Statement, Meppen bleibt der schärfste Verfolger des Spitzenduos. Besonders Thorben Deters und Julian Ulbricht zeigten sich in Galaform. Für Bremen wird es ein harter Prüfstein gegen die beste Offensive der Liga. ---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr HSC Hannover HSC Hannover FSV Schöningen Schöningen 15:00 live PUSH

HSC Hannover sorgte mit dem 2:1-Sieg in Lübeck für eine kleine Überraschung und kletterte auf Rang 13. Nun empfängt der Aufsteiger den FSV Schöningen, der mit dem 3:2 gegen Flensburg einen Big Point im Abstiegskampf feierte. Beide Teams gehen mit Rückenwind in die Partie – wer hier gewinnt, verschafft sich ein kleines Polster in der unteren Tabellenhälfte.

