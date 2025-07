Weiche Flensburg will Wiedergutmachung bei Werder II

Rückschläge zum Start – und die Hoffnung auf Stabilität

Das erste Ligaspiel verlief für die Flensburger nicht wie erhofft. Nach einer desolaten ersten Halbzeit gegen Phönix stand ein 1:4 zur Pause – zu viel für eine engagierte zweite Hälfte, in der Weiche zwar auf 2:4 verkürzen konnte, letztlich aber mit 2:5 unterlag. Trainer Torsten Fröhling war nach dem Spiel unzufrieden, aber nicht entmutigt: „Die zweite Halbzeit war sehr gut. Doch es ist Ergebnissport. Wir sind schlecht gestartet, können aber darauf aufbauen.“

Auch Kapitän Dominic Hartmann mahnte: „Fünf Gegentore sind zu viel. Wenn wir oben mitspielen wollen, muss da eine andere Stabilität her.“ Klar ist: Die Defensive muss gegen den besten Angriff der Vorsaison (89 Tore) deutlich stabiler agieren.

Werder II: Auftaktspiel gegen Weiche – jung, hungrig, gefährlich

Für die Bremer U 23 ist es der verspätete Saisonstart. Die Partie gegen Schöningen wurde verlegt, das Duell mit Weiche ist nun das erste Punktspiel. Cheftrainer Christian Brand hat erneut einen Umbruch moderieren müssen – wie jedes Jahr im Werder-Nachwuchs. Acht externe und interne Neuzugänge sollen die entstandenen Lücken füllen, unter ihnen der frühere Ottensen-Stürmer Christian Stark (16 Tore 2024/25) sowie Rückkehrer Ivan Yermachkov (Viktoria Berlin).

Zu den Leistungsträgern zählen Kapitän Cimo Röcker, Karim Coulibaly, Ole Schulz und Torhüter Sebastian Mielitz – auch wenn letzterer wohl nicht zum Einsatz kommen wird. Joel Imasuen, in der Vorsaison mit Treffern gegen Weiche erfolgreich, fehlt verletzungsbedingt (Kreuzbandriss). Dennoch ist der Bremer Nachwuchs schwer einzuschätzen. Die Vorbereitung verlief mit Siegen gegen Gladbach II (5:1) und Atlas Delmenhorst (4:1) sowie einem Remis in Osnabrück (2:2) durchaus positiv.

Trainer Brand warnt vor dem Gegner aus Flensburg, spricht aber auch von Vorfreude: „Wir haben gute Erinnerungen an die Partien gegen Flensburg in der letzten Saison. Dennoch geht es wieder von null los.“

Flensburger Bilanz auf Platz 11 ernüchternd

Die Statistik spricht klar gegen Weiche. In 16 Begegnungen gegen den Werder-Nachwuchs gelang nur ein einziger Sieg – im April 2022 mit 2:0. Auf Platz 11 in Bremen blieb Weiche in acht Versuchen sieglos (vier Remis, vier Niederlagen, 4:15 Tore). In der Vorsaison gab es ein 1:4 an der Weser, im Rückspiel ein 3:3, bei dem Weiche eine 3:1-Führung in der Schlussphase verspielte.

Spielinfos

Die Partie wird am Samstag um 14.00 Uhr auf Platz 11 des Weserstadions angepfiffen. Schiedsrichter ist Marvin Vogt (SV Börnsen), assistiert von Thomas Bauer (Rahlstedter SC) und Mark Niklas Späth (VfL Lohbrügge).